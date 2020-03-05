إنستجرام النجمات.. ياسمين صبري بلوك كاجوال.. وهبة مجدي بإطلالة مُحتشمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يُقبل عدد كبير من النجمات والنجوم على مشاركة متابعيهم على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، أجمل اللحظات والإطلالات اليومية التي توثّق يومياتهم وأزيائهم المختلفة.

- يارا

شاركت الفنانة يارا جمهورها بإطلالة أنيقة، مرتدية فستاناً باللون الكشمير، بأكمام طويلة، ومُزين بحزام عريض عند الخصر، كما اتسم الفستان بالتطريزات الجذابة، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل على الكتفين، ونسقت مع الإطلالة أقراط متدلية، وكانت الألوان الترابية أهم ما يميز مكياجها.

- مي عُمر

شاركت مي عُمر متابعيها بأحدث جلسة تصوير لها، حيثت اعتمدت على اللون الأزرق بشكل واضح، مرتدية جيب قصيرة، وبلوفر وجاكيت طويل باللون الأزرق، كما نسقت مع الإطلالة بالطو فرو بنفس اللون، وزينت مع الإطلالة قبعة زرقاء،

واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، واعتمدت آيشادو باللون الأزرق أيضاً.

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- هبة مجدي

ظهرت هبة مجدي بإطلالة شتوية، مرتدية بلوفر باللون الأسود، وبالطو باللون البيج، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، ونسقت من الإطلالة إكسسوارات، مكونة من أقراط دائرية كبيرة، ونظارة شمسية باللون الأسود، واعتمدت على الألوان الترابية في مكياجها.

- ياسمين صبري

شاركت ياسمين صبري جمهورها بإطلالة كاجوال، مرتدية بلوفر باللون الأسود، وبنطلون جينز فاتح، ونسقت مع الإطلالة هاف بوت باللون البيج مُزين بالفرو، ونظارة شمسية باللون الأسود، كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

- زينة

شاركت زينة جمهورها بإطلالة كاجوال مرتدية بلوزة باللون الأبيض، مُزينة بوردة متدلية منها كرة فرو باللون الأسود، وبنطلون جينز بصيحة الهاي وسط ممزق.

واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، ونسقت مع الإطلالة أقراط دائرية باللون الذهبي، وساعة باللون البني، كما أنها اعتمدت على الألوان الترابية في المكياج.