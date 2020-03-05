10 أطعمة احرص على تناولها لحماية قلبك من الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبد الناصر:
يعتبر القلب من أهم الأعضاء الموجودة بجسم الإنسان، فهو المسئول عن ضخ الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم، ولذلك يتعين علينا اتباع نظام غذائي صحي، يشتمل على أطعمة غنية بالعناصر الغذائية التي تساعده على القيام بوظيفته الحيوية، وتحميه من الإصابة بالأمراض.
يستعرض "الكونسلتو" في الصفحات التالية، قائمة بأبرز الأطعمة المفيدة لصحة القلب، وفقًا لموقع"Health".
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