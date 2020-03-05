للحماية من الفيروسات.. 13 نصيحة احرص على اتباعها في الأماكن العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

التجمعات من أكثر المناطق التي تنتشر فيها الفيروسات والعدوى بشكل كبير، نظرًا للتكدسات. وفي ظلّ انتشار فيروس كورونا وأمراض الصدر المرتبطة بفصل الشتاء مثل الإنفلونزا الموسمية، يتخوف كثيرون ويسعون لاتخاذ احتياطاتهم للوقاية من انتقال العدوى.

الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بمعهد المصل واللقاح، يقدم لـ"الخليج 365" بعض النصائح الواجب اتباعها للحماية من الفيروسات والعدوى أثناء التجمعات.

- غسل اليدين بالمطهرات أو الصابون والمياه، للتقليل من اتتقال الجراثيم على الجلد.

- الحرص على استخدام منشفة خاصة بك فقط، وإذا كنت في أحد الأماكن العامة، واضطررت لمسح يدك فاستعمل المناديل الورقية.

- الحرص على ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، خاصة لبعض الفئات الذين يعانون من ضعف المناعة، ومرضى حساسية الصدر.

- الابتعاد عن الأماكن التي بها مدخنين، حيث إنه من الأسباب الرئيسية التي تسبب ضعف المناعة، وبالتالي سهولة انتقال الفيروسات.

- ممارسة التمارين الرياضة يوميًا، كونها تعزز المناعة.

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- تغطية الفم والأنف بالمناديل الورقية أثناء السعال، واستخدام المناديل الورقية لمرة واحدة فقط.

- قد تنتقل العدوى عبر الأطعمة الجاهزة، لأننا لا نعرف مصدرها، لذا يجب تجنبها.

- الحرص على تناول كثير من السوائل الدافئة، خاصة التي تحتوي على فيتامين "c"، تعزز الجهاز المناعي، وتعمل على مقاومة الفيروسات.

- تجنب تناول الأطعمة الغنية بالسكريات، نظرا لأنها تُضعف من قوة الجهاز المناعي، وبالتالي يصبح أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

- الحرص على التغذية السليمة عن طريق تناول الخضروات والفواكه والبروتينات التي تساعد على تقوية المناعة لمحاربة الفيروسات.

- الابتعاد عن الأماكن التي يوجد بها المشاكل التي تسبب القلق والتوتر، والحرص على أخذ قسطا كافيا من النوم.

- تجنب الجلوس في أماكن بها تجمعات كثيرة، وأن يوجد مسافة كافية بينك وبين الآخرين لمنع انتقال العدوي والبكتريا.

- في حالة الشعور بارتفاع درجة الحرارة يجب أخذ قسطا من الراحة، والالتزام بالجلوس في المنزل، والذهاب لاستشارة الدكتور سريعا.