بعد 8 أشهر على وفاته.. شقيقة عزت أبو عوف بالأسود: "مش قادرة ألبس ملون"

أزياء سوداء فضفاضة، تتشح بها الدكتورة ميرفت أبو عوف، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، الذي تعقد لليوم الثاني، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لأول مرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك عقب مرور 8 أشهر على رحيل شقيقها الفنان عزت أبو عوف.

"مش قادرة ألبس ملون لحد دلوقتي".. بتلك الكلمات تعلق "ميرفت"، على تمسكها بارتداء الملابس السوداء، قائلة لـ"هن"، إنها راضية بقضاء الله، وواثقة بأنه انتقل للحياة الأبدية في مكان أفضل من الحياة الدنيا، ولكنها تفتقد وجوده بشدة، مختتمة حديثها: "ساب فراغ كبير، محدش هيملاه غيره".

وفاة عزت أبو عوف بعد صراع مع المرض

وتوفي في الساعات الأولى، من صباح اليوم الأول من يوليو 2019، الفنان عزت أبوعوف، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 70 عامًا، بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

أعلن خبر الوفاة، الإعلامي سمير فقيه، أحد أقرب أصدقائه، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكان آخر ظهور له، في إعلان للمطرب عمرو دياب، خلال شهر رمضان الماضي، لصالح إحدى شركات الاتصالات.

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فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة

انطلقت فعاليات اليوم الثاني والأخير، للمنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، قبل قليل، والذي يعقد في القاهرة لأول مرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويشرف على المؤتمر، المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، والمنتدى أسسته سيدة الأعمال الهندية ورائدة الأعمال العالمية الدكتورة هاربين أرورا، ومن تنظيم شركة "ذا وركس" برئاسة رائدة الأعمال المصرية نعمات خليل.

وتشهد جلسات المنتدى، مناقشة موضوعات عديدة، بينها دور النساء في مجالس الإدارة وفي العلم والتكنولوجيا وسد الفجوات والمساواة بين الجنسين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واقتصاد الأسرة وتنمية الأعمال وإعادة تصور صنع السياسات في الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى جلسة لرئيس هيئة الرقابة المالية عن تمكين المرأة، وأخرى عن أهمية الصحة العقلية والتعليم والبيئة والثقافة والإبداع، وبناء الوعي الجماعي من أجل التغيير وتمكين الشبكات العالمية، ومكافحة الصور النمطية للنساء في وسائل الإعلام.