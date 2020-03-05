أساور فاخرة بأسلوب السلاسل لإطلالة أنيقة

لكن تبقى خيارات السيدات للمجوهرات متنوعة ومختلفة بحسب ذوق كل واحدة منهن، ففي الكثير من الأحيان نلاحظ أن السيدات يملن نحو اختيار قطع المجوهرات التقليدية والكلاسيكية التي اعتدنا على رؤيتها مراراً، لكن البعض الآخر قد يرغبن بتجربة ما هو جديد من أجل الحصول على إطلالة ملفتة للنظر.

وعلى هذا الأساس قدمت دور المجوهرات العالمية أساور فاخرة بأسلوب السلاسل، جاءت مميزة عما اعتدنا على رؤيته من تصاميم للأساور، حيث تميزت برقتها ونعومتها وبأنها تناسب مختلف الإطلالات.



سوار من Dolce & Gabbana

بالطبع جميعنا نعلم أن دار Dolce & Gabbana لطالما قدمت القطع المبهرة واللافتة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمجوهرات الجذابة، وهذا ما رأيناه في السوار الأنيق الذي لفت نظرنا.

حيث جاء بتصميم سلاسل متداخلة فيما بينها من الذهب الأصفر الناصع، وتميّز هذا السوار بوجود الحرفين الأولين من اسم Dolce & Gabbana وهما D و G في تصميمه أيضاً، حيث صنعا من الذهب الأصفر وزينا بحبات صغيرة للغاية من اللؤلؤ، في حين أضيفت حبّتي لؤلؤ كبيرتان له.



سوار من Bottega Veneta

تداخل في هذا السوار الأنيق كل من اللونين الفضي والذهبي، حيث استطاعت ماركة Bottega Veneta أن تجمع هذين اللونين المتعاكسين في سوار واحد، جاءت سلسلته من اللون الفضي الناعم بتصميم بسيط، في حين زُين بتصميم سلّة من اللون الذهبي.

نصحك بتجربة هذا السوار مع الإطلالات الكاجوال فهو يناسبها.

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سوار من Isabel Marant

اذا كنت تبحثين حقاً عن الإطلالة المميزة واللافتة للنظر فعليك تجربة هذا السوار الأنيق من Isabel Marant الذي جاء بتصميم سلسلة من اللون الذهبي، عُلق عليها الكثير من الأشكال، مثل ورقة شجر ذهبية اللون، وأحجار الألماس بالإضافة إلى الأونيكس الأسود الأنيق.

يناسب هذا السوار إطلالات العمل، التي لا يجب أن تختاري معها الكثير من المجوهرات فهو كاف لوحده.

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