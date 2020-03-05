نسقي وتسوقي القطعة الأمثل لشتاء الخليج

هناك بعض القطع في عالم الأزياء يمكننا اعتبار ابتكارها إضافة مهمة جداً، فقد سهلت الكثير من التفاصيل في حياتنا. مثل القميص الأبيض مثلاً، فهو ورقة رابحة في كل إطلالة، أو الفستان الأسود القصير، وسنضيف إليها اليوم وبكل ثقة: الكاب. إنه قطعة مثالية خاصة بالنسبة للسيدات اللواتي يعشن في منطقة الخليج. فإن الشتاء في هذه المنطقة محير جداً، حيث يتغير الطقس كثيراً في اليوم الواحد، مما يجعله من الصعب معرفة الملابس التي يجب علينا ارتداؤها دون أن نشعر بالبرد أو الحر. كما أنه قطعة مميزة بالنسبة لمن يفضلن الإطلالات المكونة من عدة طبقات، ويتفنن في تنسيقها. إنه قطعة مهمة ومسلية في نفس الوقت لأنه بإمكانك الاعتماد عليها في تنسيق العديد من الإطلالات ولكل المناسبات، والظهور بكامل الأناقة. إذا كنت تترددين في ارتداء الكاب، فإننا سنقدم إليك هذه الأفكار لتساعدك في تنسيق الكاب مع أربع إطلالات مختلفة تحتاجينها خلال اليوم.



مع البوت الطويل

لاشك بأن بوت الساق الطويلة التي تعلو الركبة من تصاميم الأحذية الأكثر رواجاً هذا الشتاء، ويبدو هذا البوت خياراً رائعاً مع الكاب، لأن سيمنحك تناسقاً جذاباً إذ تلتقي نهاية الكاب مع نهاية البوت تقريباً لتبدين أكثر طولاً.

مع البوت الرياضي

هل تستعدين للتوجه إلى المول؟ لممارسة الجري؟ أم ببساطة تعبت من ارتداء الكعب العالي للعمل؟ ارتدي حذائك الرياضي ولفي الكاب حول أكتافك وها أنت بكامل العصرية والأناقة فإنه يتناسب مع أي ثياب ترتدينها تحته.

مع التنورة

نسقي الكاب مع التنورة واجمعيها مع الاكسسوار الذي تفضلين، كأن ترتدي بوت بساق عالية أو كولون بلون يتناسب مع لون الكاب، أو بإمكانك تطبيق صيحة الحذاء مع الجوارب الجديدة. إنه ستايل عصري وجذاب.

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مع إطلالة العمل

ستجدينه خياراً رائعاً في الصباح البارد. استوحي الأفكار من إطلالة كيندال جينر لتنسيق الكاب مع بنطلون واسع وحذاء بالكعب العالي. أو أضيفي إليه حزاماً رفيعاً لتلفيه حول خصرك لإطلالة أنوثية. أو ببساطة ارتديه فوق قميص أبيض لخيار أنيق دائماً.

بالطبع هناك العديد من الأفكار الأخرى التي يمكنك اعتمادها لتنسيق الكاب، ببساطة يمكننا القول بأنه يمكنك تنسيق الكاب مع كل أزيائك، ولاشك بأنه سيمنحك أناقة وجاذبية عصرية. وحان الوقت لتسوق بعض تصاميم الكاب الأنيقة من علامات تجارية فاخرة يمكنك اعتمادها مع إطلالاتك.

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