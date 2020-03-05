تعرفي علي أصول اتيكيت تناول الكانابيه

القاهرة – لايف ستايل
الكانابيه هو نوع من انواع المقبلات قد يحتوى على خضار او اسماك او لحوم كما ان قاعدته تكون غالبا من الخبز المحمص او العجين و قد تختلف المكونات و لكن اتيكيت تناول الكانابيه يختلف حسب طريقه تقديمه
يؤكل باستخدام اصابع اليد او باستخدام ادوات المائده كما ذكرنا الموقف هو الذى يحدد اى طريقه سنتبع
فى حاله تقديمه فى حفلات الكوكتيل او مع الشاى او مع وجبه تؤكل باليد فى هذه الحالات سنستخدم اليد فى تناول الكانابيه
و لكن عندما يتم تقديمه كمقبلات اى عندما يكون الكانابيه هو اول ما يتم وضعه على المائده و يكون الطبق الرئيسى بيتزا مثلا او سمك فى هذه الحاله يجب ان نستخدم ادوات المائده فى تناوله
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