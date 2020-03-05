أساور ذهب رفيعة لأنوثة لا مثيل لها

اعتدنا نحن السيدات على اختيار الكثير من الأزياء وقطع الملابس، لكي لا نحتار في كلّ يوم، ماذا نختار وما هو الأجمل. ولطالما رافقت هذه الملابس قطع المجوهرات الأنيقة والفاخرة التي لا يمكن أن تكتمل أي إطلالة من دونها.

وعلى اعتبار أن أول ما يتردد في ذهن الجميع عند ذكر كلمة مجوهرات هو الذهب الأصفر الأنيق، أصبح لا بدّ وأن تختار كلّ سيدة مجموعة كاملة من قطع المجوهرات المصنوعة من الذهب الأصفر، خاصة وأنه قادر على إضفاء الحيوية والرقي لأي إطلالة.

ولهذا السبب اختارت دور المجوهرات العالمية أن تقدم مجموعة أساور رفيعة من الذهب الأصفر، جاء بعضها مزين وبعضها الآخر من دون تزيين لكي تناسب مختلف الأذواق.

ذهب رفيعة مزينة بأشكال متنوعة

اذا كنت من اللواتي لا يفضلن اختيار المجوهرات السادة التي لا تأتي مزينة بأشكال أو نقشات، فستجدين طلبك في مجموعة كبيرة من الأساور التي شاهدناها هذا الموسم.

فقد أبهرتنا دار Isabel Marant بسوار رفيع من الذهب الأصفر، تدلت منه أشكال تنوعت بتصاميمها بين ورقة الشجر، أو "العين" أو حجر الأوبال الأسود على شكل دائرة، في حين رُصع بأحجار من الماس الكبير.

أما السوار الذي قدمته Dolce & Gabbana فقد جاء بتصميم لافت ومبهر، خاصة وأن السوار بحد ذاته تألف من طبقتين من الذهب الأصفر، في حين تدلت منه أشكال تنوعت بين ورقة الشجر والعملات المعدنية وغيرها.

واستطاع السوار من Versace أن يلفت انظارنا بتصميمه العريض والمفرغ على شكل حلقات، والأشكال المميزة التي توزعت على مختلف أجزائه.

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أساور ذهب رفيعة بتصاميم بسيطة

لأن صاحبات الإطلالة الناعمة يبحثن بشكل دائم عن كلّ ما هو بسيط وغير متكلف، كان لا بد أن نقوم بجولة على أساور الذهب الرفيعة التي جاءت من دون أشكال متدلية منها، بل اكتفت ببساطتها.

وقد لفت نظرنا السوار المميز من Burberry الذي جاء ببساطة لا مثيل لها، حيث لم يأت في السوار أي ترصيع أو تزين، بل تداخل فيه الذهب الأصفر مع السيلفر بأسلوب لافت وجذاب.

في حين اكتفت دار Gucci بتقديم سوار ناعم، رُصع بحبات الماس الصغيرة، التي استطاعت أن تمنحه الفخامة المطلوبة لكن بعيداً عن التكلف في الترصيع.

أما Chloé فقد قدمت سواراً رفيعاً، تميز بوجود حبتين من اللؤلؤ الفاخر في منتصفه، لكي يمنحك إطلالة ناعمة ورقيقة.

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