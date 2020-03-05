سبعة أخطاء قاتلة ترتكبينها بحق شعرك دون أن تعلمي

سواء كنت تحبين الشعر الطويل كشعر أميرة القصة الخيالية ”رابونزل“ أو تفضلين الشعر القصير الذي أصبح صيحة شائعة اليوم، الأهم بالنسبة لك بالتأكيد هو الحصول على شعر صحي وقوي. جميعنا يعرف النصائح العامة التي تعزز صحة الشعر كتطبيق قناع ترطيب عميق بين الحين والآخر، وتجنب تعريض الشعر للحرارة الزائدة. ولكن هل تعلمين أنك تؤذين شعرك يومياً دون أن تدركي ذلك؟

وفقاً للخبراء، هناك سبعة أخطاء كبيرة أو حتى قاتلة نرتكبها بحق شعرنا يومياً ابتداءً من عدم تمشيطه بشكل كاف أو غسله بطريقة خاطئة. تابعي معنا واكتشفي أكبر أخطاء العناية بالشعر وفكري بالأخطاء التي ارتكبتها بحق شعرك اليوم.

1

ربط شعرك بتسريحة ذيل الحصان

عندما تسأمين من شعرك المبعثر على وجهك فالحل الأمثل دائماً هو رفعه بتسريحة ذيل الحصان، ولكن إذا قمت شد الشعر بشكل قوي عند ربطه يؤثر على بصيلات الشعر وبالتالي تساقطه. يحذر أنابيل كينغلسي، خبير الشعر في Philip Kingsley: ”قد تؤدي هذه التسريحة الشعر إذا طبقتها مرات كثيرة ولفترات زمنية طويلة إلى تساقط الشعر بشكل دائم“. لا تشدي شعرك بقوة عند ربطه وإلا ستحصلين على خط شعر متراجع وأضرار دائمة.

2

عدم تمشيطه بشكل كاف

من المهم تمشيط الشعر بشكل متكرر، إذ وفقاً لمصففة المشاهير نيل مودي: ”تبلغ فترة حياة الشعر حوالي سبع سنوات ونفقد بشكل وسطي حوالي 120 شعرة يومياً ليفسح المجال لنمو الشعر الجديد، إذا لم تمشطي شعرك لن يتساقط هذا الشعر. يساعد التمشيط بفرشاة جيدة على تدليك فروة الرأس الأمر الذي يحفز على نمو شعر صحي“.

عدم حماية الشعر عند السباحة

إذا كنت تسبحين بشكل دوري فيجب أن تعتني بشعرك بشكل خاص لحمايته من الضرر الذي قد يتعرض. يقول كينغلسي: ”يسبب الكلور والمياه المالحة جفاف الشعر وخصوصاً الشعر الإفريقي الكاريبي لاحتوائه مسامات أكثر“.

في حال لم تتوفر لديك قبعة سباحة أو لا تفضلين ارتداء واحدة للحفاظ على جمالك عند الذهاب إلى حوض السباحة، تنصحك مودي بترطيب شعرك قبل أن تغطسي في الماء. ”تضيف هذه الحركة طبقة إضافية على شعرك فعند السباحة سيمتص شعرك كمية كلور أقل“.

4

غسل الشعر بطريقة خاطئة

غسل الشعر بالشامبو بشكل متكرر أساسي وضروري جداً لنمو صحي للشعر. يقول كينغسلي: ”الشعر كأي عضور آخر من أعضاء الجسم، يتطلب منك أن تنظفيه بشكل مستمر“ وبهذا يصحح كينغسلي المعلومة الخاطئة التي تقول أن تقليل غسل الشعر يساعد الشاعر على تنظيف نفسه بنفسه.

كما أن غسل الشعر يساعد في تقليل تساقط الشعر اليومي. يتابع كينغسلي: ”غسلين شعرك بالشامبو وتدليك فروة الرأس يؤدي إلى إزالة الأوساخ والشعر الصغير المتكسر والعالق على فروة الرأس“. لذلك، في المرة القادمة التي تستحمين فيها، دلكي فروة رأسك بأصابعك بلطف لتساعدي على تقشير فروة الرأس والحفاظ عليها بصحة جيدة.

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التعامل بخشونة مع شعرك

يقول كينغلسي: ”يمكنك تمشيط شعرك عندما يكون رطباً، ولكن بما أن الشعر الرطب أضعف من الشعر الجاف فكوني لطيفة عندما تمشطيه، وعندما تواجهين تشابكاً في شعرك ابدئي بتمشيطه من نهاياته باتجاه الأعلى، لأنه إذا بدأت من الأعلى فستعملين على تكسير الشعر دون أن تنتبهي“.

أما بالنسبة للفرشاة، فيجب أن تحتوي أسنان بلاستيكية مرنة بنهايات مدورة فإن المدببة منها تؤذي الشعر.

6

تجفيفه بالمنشفة بقسوة

تجفيف الشعر بالمنشفة أفضل من مجفف الشعر بالتأكيد ولكن ليس دائماً. تقول مودي: ”تجفيف شعرك بالمنشفة يؤدي إلى تشابك شعرك وتكسره أيضاً، استخدمي يديك لعصر الماء من الأقسام الكبيرة من شعرك، بعد ذلك ربتي بالمنشفة على الشعر لإزالة الماء المتبقي دون أن تفركيها بالشعر بقسوة“.

7

النوم على شعرك

تقول مودي: ”لا يدرك الناس أنهم يؤذون شعرهم وهم نائمين، عندما تتحركين وأنت نائمة يحتك شعرك بالوسادة ما يؤدي إلى تكسره، وبما أنك أصبحت تدركين الآن أن الشعر الرطب أضعف من الجاف، صرت على دراية أن النوم بشعر رطب سيجعل شعرك أكثر عرضة للتلف، لذلك تجنبي النوم بشعر رطب. أوصي دوماً باستخدام كيس وسادة حريري لأنه احتكاكه بالشعر أطرى وألطف من القطن.

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