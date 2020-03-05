اختلفا على سعر بيع مولود.. سيدة أسيوية تطعن خليجية بالسكين

في جريمة من الجرائم المرتكبة ضد حقوق الطفل، طعنت امرأة آسيوية سيدة أخرى، بسبب اختلافهما على سعر بيع طفل مولود.

الجريمة التي شهدتها إحدى الدول الخليجية، رواها الصحفي المختص بالقضايا الأمنية أبو طلال الحمراني، عبر حسابه على "تويتر"، إذ قال إن الجريمة وقعت يوم الثلاثاء الماضي، بسبب خلاف بين سيدتين على سعر بيع طفل حديث الولادة، وتم إلقاء القبض على المتورطين بالقضية لاحقًا.

وأوضح "الحمراني": "في سالفة وقصيدة جديدة حصلت جريمة شروع بالقتل قبل أمس، في دولة خليجية، حيث اعتدت وافدة من دولة أسيوية على سيدة خليجية، طعنا بسكين، بعد أن اختلفت المرأتان على سعر بيع طفل مولود".

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وأضاف "الحمراني"، أن الخليجية المطعونة هي زوجة تاجر معروف، وكانت اتفقت مع الآسيوية على شراء مولودها وهي حامل فيه مقابل مبلغ من المال، وبعد أن وضعت الآسيوية الطفل طمعت بمبلغ أكبر خلال الاجتماع لتسليم المال مقابل الطفل، ما أغضب الخليجية وقامت بصفعها على وجهها، ما دفع المرأة الآسيوية لطعنها بسكين.

وادعت الآسيوية في التحقيقات أن المشاجرة حصلت عندما أجبرتها الخليجية وزوجها على بيع طفلها، إذ لم تكن موافقة على ذلك، وحاولا خطف الطفل منها بعد رفضها.

وكشفت التحقيقات بعد ذلك أن المجني عليها وزوجها لا يستطيعان الإنجاب بسبب العقم، وكانا على تواصل مع الآسيوية منذ بداية حملها، إلا أن الأخيرة أخلّت بالاتفاق بعدما وضعت الطفل ورغبت في الاحتفاظ بابنها، وتراجعت عن البيع، ما أغضب الخليجية وزوجها.

وأفرج عن رجل الأعمال وشقيقته بكفالة، وتم احتجاز السيدة الآسيوية على ذمة التحقيق، بينما تقبع زوجة التاجر في المستشفى، في حين حامت شكوك رجال الأمن حول المتهمة كونها على علاقة بعمليات بيع أكثر من طفل.