بعد أن أصبح مطلوبا بسبب كورونا.. طريقة صناعة مطهر اليدين في البيت

غسل اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون، كل فترة، هي أكثر الوسائل التي تقلص من فرص الإصابة بفيروس كورونا، وإن لم تتوفر الماء والصابون يجب استبدالها بمطهر اليدين، والذي يحتوي على 60% على الأقل كحولا، لضمان قتل البكتيريا، ورغم عدم فاعليته مثل الماء والصابون إلا أنه يظل خيارا جيدا.

شركات المنظفات وأدوات التجميل، تتخذ من انتشار فيروس كورونا المستجد، فرصة لترفع أسعار كل مطهرات اليدين، لذا قدم موقع "سبوتنيك"، نقلا عن صحيفة "الإنتدبدنت"، البريطانية طريقة صنع مطهر اليدين في البيت.

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مقادير مطهر اليدين الأساسية، هي نصف كوب من كحول الأيزوبروبيل، مع نصف كوب من "جل الصبار"، ووعاء متوسط الحجم وملعقة وزجاجة.

تخلط المكونات كلها معا بالمعلقة، ثم تصب في الوعاء الزجاجي، مع إضافة زيوت عطرية للمزيج من 5 إلى قطرات، ومن الأمثلة على تلك الزيوت اللافندر، الذي يمتلك أيضا خصائص مضادة للجراثيم والبكتيريا.

وقال الخبراء، إن المطهر اليدوي المصنوع منزليا، يعمل بنفس فعالية المطهر الذي يباع في الأسواق، بشرط إضافة النسبة الصحيحة من الكحول.