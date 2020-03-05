الامارات | علماء صينيون يحاربون كورونا بهذا الفيتامين.. هل يكون الحل؟

شكرا لقرائتكم خبر عن علماء صينيون يحاربون كورونا بهذا الفيتامين.. هل يكون الحل؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختبر العلماء الصينيون كميات عالية من فيتامين (سي) على عدد من المرضى الحاملين لفيروس كورونا في محاولة لاكتشاف ما إذا كانت هذه المغذيات قادرة على كبح الفيروس القاتل. ويقدم العلماء في مستشفى تشونغنان بجامعة ووهان جرعات يومية قدرها 24 غ من فيتامين (سي)، للمرضى المصابين بفيروس كورونا، على مدى سبعة أيام، بحسب ما نقل موقع روسيا اليوم.

ويبدو أن العلماء متفائلون بشأن احتمال أن تكون هذه الفيتامينات هي الحل لهذه السلالة الجديدة من فيروس كورونا، وتمثل الجرعة التي يقدمها العلماء الصينيون نحو 60 ضعفا من الكمية الموصى بها يوميا من قبل هيئة الخدمات الصحية البريطانية، و24 ضعفا من الكمية التي يقع اختبارها ضد نزلات البرد.

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وفي الوقت الحالي، يحث الخبراء الناس على اتخاذ بعض التدابير للمساعدة في منع انتشار المرض. بينما يعمل فريق العلماء في ووهان، المنشأ الأول لفيروس كورونا على اختبار إمكانات فيتامين (سي) في مكافحة هذا الفيروس القاتل.

ويقول الدكتور مايك سكينر، عالم الفيروسات في جامعة إمبريال كوليدج بلندن، إن العلماء لا يعرفون قيمة فيتامين (سي) ضد فيروس كورونا خلال هذا الوقت، مشيرا إلى أن الجرعة التي يجري اختبارها في الصين "ضخمة".