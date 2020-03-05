الامارات | شاكوش لمحمد صلاح: "انت رقم واحد عالمياً زي أنا ما بقيت"

شكرا لقرائتكم خبر عن شاكوش لمحمد صلاح: "انت رقم واحد عالمياً زي أنا ما بقيت" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه المغني الشعبي حسن شاكوش رسالة دعم وجهها للاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بسبب تعثر ناديه في الدوري الإنجليزي. وقال شاكوش، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اللعيب" الذي يذاع عبر قناة "mbc مصر": "يا كابتن محمد صلاح أنت فخر لينا ولازم أي حد ناجح يقابل العواقب دي وأنت ثابت على أرض صلبة وحسن شاكوش بيحبك وأنت بإذن الله تبقى رقم واحد عالميًا زي مانا بقيت رقم واحد على العالم في الغناء". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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