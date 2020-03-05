تعرفي علي أصول اتيكيت اللياقه الاجتماعيه

القاهرة – لايف ستايل
نحن لا نعيش وحدنا على الارض و لذلك يجب على كل فرد اتباع قواعد اللياقه الاجتماعيه التى تعطى انطباع جيد عنا .
نقدم لكم اسرار خبراء الاتيكيت و اللياقه فتلك النصائح الذهبيه هى مفتاح لجعل علاقاتنا قويه و ذات قيمه و تلك النصائح عامه نستخدمها فى كل المواقف .
يفضل غلق الهاتف اثناء الاجتماعات , المناسبات الاجتماعيه , وسائل المواصلات العامه تجنبا لازعاج الاخرين و لشعورهم بعدم اهتمامك بحديثهم .
عند مرورك من الباب ان كان هناك شخص خلفك سيمر فامسكى الباب لبضع ثوانى .
لا تطلبى من ضيفك القيام باى شىء بل المضيف هومن يقوم بخدمه الضيف .
عند صعود السلالم و فى اثناء المشى يجب اتخاذ اى جانب و السير فى خط مستقيم و ترك مساحه للاخرين فلا يجب المشى بخط متعرج او فى منتصف الطريق .
استخدمى كلمه من فضلك و شكرا دائما لسائق التاكسى , لعامل المقهى و عامل المتجر , عامل توصيل الطلبات للمنزل . ولاى شخصي يقوم بخدمه او يجيب على سؤالك .
فى المناسبات و الاجتماعات خالط الناس على قدر المستطاع فتلك المناسبات غرضها توطيد العلاقات الاجتماعيه بين الافراد و ليس الطعام .
اجعلى اليد اليمنى دائما غير مشغوله فى المناسبات لمصافحه الاخرين اما الملفات او الشراب او اى متعلقات اخرى فتكون فى اليد اليسرى .
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