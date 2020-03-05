تعرف علي أصول تعليم الاتيكيت للاطفال

فن الاتيكيت ليس فقط للكبار بل يجب تعليم الاتيكيت للاطفال حيث انه يكون اهم من اتيكيت الكبار بسبب ان البالغين يستطيعوا التحكم فى تصرفاتهم بطريقه اسهل من الاطفال .
و تعليم الاتيكيت للاطفال له رد فعل ايجابى على نفسيه الطفل عندما يتصرف باحترام و ادب مع الاخرين فسيعامله الاخرين بود متبادل كما انه يغرس فيه الشعور بالمسئوليه وتفهم مشاعر من حوله .
تعليم الاتيكيت للاطفال :
الطفل ليس كما يتصور البعض انه لا يدرك شيئا بل على العكس تماما الطفل فى تلك المرحله على اعلى درجه من الادراك و يكون العقل فى قمه تركيزه و الذاكره مستعده لتخزين ادق المعلومات التى يراها او يسمعها فتذكرى ان طريقه تعاملك معه و مع افراد اسرتك ستكون هى طريقته فى التعامل مع الجميع .
و اكبر دليل على ذلك اننا ما زلنا نحتفظ حتى الان بلحظات هامه من طفولتنا فى ذاكرتنا و لذلك يجب تطبيق تلك القواعد عليك انت اولا و على افراد الاسره كلهم ثانيا .
سنبدا بالأحترام , احترام الخصوصيه و هى ان كل فرد فى الاسره له الحق فى وقت خاص وحده و يشمل ذلك النوع من الاحترام النقط التاليه - تسرى على جميع افراد الاسره .
لا تفتح باب مغلق ابدا مهما كانت الظروف , اطرق على الباب و انتظر السماح لك بالدخول .
ان اردت شيئا ما لتستخدمه لا تاخذه بنفسك بل اطلبه وحافظ عليه و تأكد انه فى حاله جيده وعند الانتهاء قم بارجاعه مع كلمه شكر.
ممنوع النظر الى ممتلكات الاخرين او العبث بها بدون استئذان صاحب الشىء و يشمل ذلك الموبايل , المذكرات الخاصه حتى الرسائل الالكترونيه .
مشاكل المنزل لا تخرج خارج المنزل لاى سب فمن الطبيعى وجود مشاكل اسريه و لكن ليس من الطبيعى ان يقوم افراد الاسره بنشرها , حتى و ان رسب احد الاطفال فى امتحان لا يجب ان نقول ذلك للغرباء .
الاستثناء الوحيد هو هنا هو فى حاله التعدى الجسدى المستمر على احد افراد الاسره ففى هذه الحاله يجب على الطفل تبليغ شخص مسئول .
لا احد سينظف ورائك , الحمام , المطبخ ,غرفتك, سريرك ,المكان الذى تجلس فيه, الطبق الذى تاكل منه هو مسئوليتك وحدك .
ان كانت الغرفه مشتركه فيكون تنظيفها مشترك بينهما .
لا تقاطع احد و هو يتحدث انتظر حتى ينتهى من حديثه ثم قل ماتريد و ان تحدث الطفل فيجب ان تنصتوا له .
الصوت العالى ممنوع فى كل الاحوال ولا تحاول شد انتباه الجميع اليك الا فى حاله الضروره .
الاحاديث الجانبيه ممنوعه فى خلال وجود مجموعه من الافراد بل الحديث يجب ان يكون جماعى .
بالنسبه للفتيات سنقوم بتعليمهم اتيكيت المشى مع وضع كتاب فوق رأسها للتوازن و ايضا اتيكيت الجلوس اما الاكسسوارات فتكون قليله و المكياج لا يكون قبل سن الخامسه عشر و يكون خفيفا و الملابس يجب ان تكون مناسبه لسن الطفله .
اثناء تعليم الاتيكيت للاطفال تقوم جميع افراد الاسره بتطبيق كل تلك النقاط امام الطفل باستمرار فسيعتاد هو على ذلك , الاستمراريه ورؤيته لمن حوله يفعلون نفس الشىء هما سرتعليم الاتيكيت للاطفال .
يجب تعليم الطفل الروح الرياضيه و ان لا يحزن ان خسر و ان يشكر و يهنىء منافسه
اتيكيت الحديث فى الهاتف : عندما يسمح سنه بالرد على الهاتف نقوم بعمل محاكاه لتدريبه كيف يتعامل مع المكالمه .
اتيكيت الطعام : قومى بتدريبه يوميا على اصناف الطعام المختلفه و بالتكرار و الممارسه يتعلم الطفل سريعا .
اتيكيت المائده : من اهم انواع الاتيكيت للاطفال طالما ان جميع افراد الاسره ستطبقه و طالما انك تراعى انه طفل فلا يجب عقابه او اصدار الاوامر له . كل يوم سيتعلم جزء جديد حتى يعتاد عليه . و من الافضل تعليمه فى الوقت الذى لا يكون فيه جائعا .
تعمدى ان تعرفى الطفل انك شكرتى احدهم , حتى يستوعب ان اظهار الامتنان و شكر الاشخاص هو اساس فى فن الاتيكيت .
ابتعدى عن احراج الطفل او توبيخه او الصراخ فى وجهه مهما حدث فذلك سينفره منك و مشاكل الاسره يجب ان تكون فى غرفه مغلقه بعيدا عن الاطفال .
قومى بتدريبه يوميا بلطف و مع الممارسه سيعتاد على فن الاتيكيت و يصبح شيئا اساسيا بداخله , تعليم الاتيكيت للاطفال ليس بالشىء الصعب .
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