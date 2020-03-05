كيم كاردشيان تسرق الأنظار مع تألقها بحقيبة هيرمس الجريئة

ها هي النجمة كيم كارداشيان تختار العديد من الشنط الفاخرة التي تضفي فخامة وسحراً خاصاً عل اطلالاتها خصوصاً عندما تختار الحقائب الكبيرة وباهظة الثمن. واللافت إطلالتها الأخيرة التي كانت محط أنظار الجميع مع تألقها بحقيبة هيرمس Hermes الجريئة.انطلاقاً من هنا، تابعي معنا اطلالات كيم كارداشيان عند اختيارها حقيبة هيرمس Hermes. فما الذي ميّزها عن غيرها من الحقائب.

بكثير من الجرأة، نسّقت كيم كارداشيان في اطلالتها الاخيرة في باريس مع التصاميم الجلدية الملفتة بموضة البنطلون الواسع والقميص السوداء المربوطة من الأمام بشكل عصري حقيبة يد فاخرة تستحق التوقف عندها. فبالرغم من أنها ليست المرة الأولى التي تختار فيها كيم كارداشيان هذه الحقيبة، لفتتنا بحجم حقيبة هيرمس Hermes الكبيرة جداً والمربعة التي أعادت حملها خصوصاً انها تحمل رسمات جريئة بتوقيع الرسام جورج كوندو.

وكانت كيم كارداشيان قد حملت حقيبة هيرمس Hermes التي بلغ سعرها حوالي 16 الف دولار اميركي في اطلالات سابقة برفقة زوجها اثناء التسوق. واللافت أن حجمها يستوعب حاجات عدة ومناسب لإطلالات النهار مع الحرص على تنسيقها مع التصاميم البيضاء الشبابية والمعطف البيج أو مع صيحات الجلد السوداء كما شاهدنا في أحدث إطلالاتها.

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