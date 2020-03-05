نشرة الموضة| السلطانة هويام بجاكيت محمد رمضان.. وهذه النجمة ظهرت بالكفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

هل تهتمون بأزياء نجمات الفن والمشاهير؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم أسبوعيًا آخر صيحات الموضة وأحدث تقاليعها، وذلك في الصفحات التالية.

-ريا أبي راشد:

ارتدت ريا فستاناً قصيرا، بأكمام طويلة، بقصة high neck، مزينا من الأعلى بالحبيبات البراقة ومطعم بالخرز، واعتمدت كولون فوال باللون الأسود. واختارت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل على الجانبين، مع ماكياجًا ناعماً بدرجات الروز.

-قماش اللاتكس:

يسيطر على إطلالات النجمات هذا الأسبوع اعتمدت كيم كارداشيان على خامة اللاتكس في إطلالتها المونوكروم، إذ ارتدت بنطلون باللون الكاميل، مع توب high neck، وجاكت قصير، وقفازات من نفس الخامة

. أما كورتني اختارت ايضا إطلالة مونوكروم، إذ ارتدت جمبسوت باللون الشوكولا الرخامي، بقصة high neck، مع كلاتش بنفس اللون.

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وظهرت نانسي عجرم في برنامج the voice kids، بإطلالة مشابه لناردين فرج، إذ ارتدت بانتس باللون الأسود مع توب براق من خامة اللاتكس، باللون الذهبي، مزيناً بإكستنشن، أما نادين فارتدت نفس الإطلالة ولكن باللون الميتاليك اللامع.

كيم كارداشيان:

ظهرت كيم في آخر جلسة تصوير لها، بإطلالة غربية شبهها بعض مصممي الأزياء بإطلالة الكفن، إذ ارتدت قطعة من القماش الأبيض وغطت جسمها بالكامل، واختارت ماكياجًا فرعونيًا.

ارتدت رانيا تنورة قصيرة باللون الأسود، مع توب من الدانتيل، بقصة صدر جريئة، باللون الأبيض، مع جاكت رسمي باللون الأسود. واختارت تصفيفه الشعر المنسدل على الجانبين، مع ماكياجًا بدرجات الألوان الترابية.

- مريم أوزرلي بجاكت محمد رمضان:

ظهرت الفنانة التركية مريم أوزرلي الشهيرة بالسلطانة هويام، بجاكيت سبق وشاهدناه على محمد رمضان، واعتمدت مع البليزر تنورة قصيرة من البليسيه باللون الذهبي.