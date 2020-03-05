على عكس المتوقع.. 10 فوائد مذهلة لتناول أرجل الفراخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

على عكس ما يظنه الكثيرون بأن لا قيمة غذائية تُذكر عند تناول أرجل الدجاج، أكد موقع "steemit" أنها غنيّة بالفوائد الصحية لجسم الإنسان، وذكرها كالتالي:

- تحتوي على نسبة بروتين الكولاجين المهم لنمو الجسم، والحفاظ على صحة الجلد وتقوية العظام.

- تساهم في إنقاص الوزن، لاحتوائها على الكولاجين الذي يساعد على امتصاص الدهون من الجسم.

- تساعد في علاج ضعف المفاصل الروماتيزمية عند كبار السن، لاحتوائها على نسبة عالية من البروتينات والكالسيوم.

- توفر العديد من المعادن التي يحتاجها الجسم كالفسفور والسلينيوم، الذي يساعد على الحفاظ على الهرمونات المسؤولة عن الغدة الدرقية.

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- يساهم البروتين في الأرجل في تجديد أنسجة الجلد والعضلات للإنسان.

- تحسين الجهاز الهضمي؛ نظرا لسهولة بلعها، وبالتالي لا تسبب أي أضرار بالمعدة.

- الحفاظ على صحة الأظافر لاحتوائها على الأحماض الأمينية والكولاجين، وجليكاين وبرولين.

- من الأطعمة الغنية بالجلايتين والزنك والنحاس والكالسيوم، لذا فإن تناولها يساعد في تحسين وتعزيز نظام المناعة.

-تحتوي أيضا على بعض الأحماض مثل حمض "الأرجنتيني" المساهم في موازنة الهرمونات عند الرجال والنساء.

- تعمل على القدرة على تحمل التعب الذي يسببه الإرهاق، والشفاء سريعا بعض العمليات الجراحية.