محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي
على عكس ما يظنه الكثيرون بأن لا قيمة غذائية تُذكر عند تناول أرجل الدجاج، أكد موقع "steemit" أنها غنيّة بالفوائد الصحية لجسم الإنسان، وذكرها كالتالي:
- تحتوي على نسبة بروتين الكولاجين المهم لنمو الجسم، والحفاظ على صحة الجلد وتقوية العظام.
- تساهم في إنقاص الوزن، لاحتوائها على الكولاجين الذي يساعد على امتصاص الدهون من الجسم.
- تساعد في علاج ضعف المفاصل الروماتيزمية عند كبار السن، لاحتوائها على نسبة عالية من البروتينات والكالسيوم.
- توفر العديد من المعادن التي يحتاجها الجسم كالفسفور والسلينيوم، الذي يساعد على الحفاظ على الهرمونات المسؤولة عن الغدة الدرقية.
- يساهم البروتين في الأرجل في تجديد أنسجة الجلد والعضلات للإنسان.
- تحسين الجهاز الهضمي؛ نظرا لسهولة بلعها، وبالتالي لا تسبب أي أضرار بالمعدة.
- الحفاظ على صحة الأظافر لاحتوائها على الأحماض الأمينية والكولاجين، وجليكاين وبرولين.
- من الأطعمة الغنية بالجلايتين والزنك والنحاس والكالسيوم، لذا فإن تناولها يساعد في تحسين وتعزيز نظام المناعة.
-تحتوي أيضا على بعض الأحماض مثل حمض "الأرجنتيني" المساهم في موازنة الهرمونات عند الرجال والنساء.
- تعمل على القدرة على تحمل التعب الذي يسببه الإرهاق، والشفاء سريعا بعض العمليات الجراحية.
كانت هذه تفاصيل خبر على عكس المتوقع.. 10 فوائد مذهلة لتناول أرجل الفراخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.