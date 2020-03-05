أفضل كريمات العين... وداعاً للهالات السوداء والانتفاخات والتجاعيد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 مارس 2020 04:47 مساءً - العين هي نافذة الروح، بالتالي يجب التعامل معها بعناية فائقة. فمنطقة العين معرضة بشكل كبير لظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، كونها المنطقة الأكثر دقة وحساسية في الوجه، فضلاً عن الانتفاخات والهالات السوداء التي تنعكس سلباً على إشراقة العينين والوجه عموماً. لذلك، جمعنا لك أفضل كريمات العين التي تحتوي على مكونات طبيعية منشطة للبشرة مثل الفيتامين سي وحمض الهيالورونيك والريتينول، التي تعمل على التخلص من الخطوط الدقيقة والهالات السوداء والانتفاخات.



Absolutely Ageless 3 in 1 Under Eye Cream

Absolutely Ageless 3 in 1 Under Eye Cream



إذا كنت ترغبين في التخلص من الهالات السوداء في منطقة العين بطريقة طبيعية، لا تترددي في تجربة كريم العين هذا من أبينو، فهو مزيج من مستخلصات التوت البري وفيتاميني C و E، وهي مكونات تعزز إنتاج الإيلاستين الذي يحافظ على مرونة الجلد ويكافح ظهور الهالات السوداء.

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Dermalogica BioLumin C Vitamin C Eye Serum

Dermalogica BioLumin C Vitamin C Eye Serum



يعمل كريم العين هذا على ترطيب وتقشير الجلد الرقيق في منطقة العين، ليمنحه ملمساً صحياً لامعاً. ونظراً الى احتوائه على الفيتامين سي والهيدرات، فهو يعمل على تبييض وتفتيح البشرة، ليقضي على الهالات السواء بشكل نهائي.



Neocutis Lumiere Bio-Restorative Eye Cream

Neocutis Lumiere Bio-Restorative Eye Cream



إذا كنت ترغبين في اعتماد كريم لطيف وقوي للعين في الوقت نفسه، يعد كريم العين هذا الخيار المثالي لك، فهو يحتوي على حمض الهيالورونيك الذي يرطب الجلد، والببتيدات الذي يحفز إنتاج الكولاجين، ومضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من التلف والضرر، إضافة الى الكافيين الذي يقلل من علامات شيخوخة البشرة.

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Tensage Stem Cell Cream

Tensage Stem Cell Cream



يشتمل كريم العين هذا على القهوة وزبدة الشيا وزيت الزيتون والفيتامين سي والريتينول، وهي مكونات طبيعية تمتلك قدرة كبيرة على محاربة الهالات السوداء والانتفاخات تحت العين، ولا نبالغ إن قلنا أن هذا المنتج له مفعول سحري على منطقة العين.



Skinmedica TNS Eye Repair

Skinmedica TNS Eye Repair



إن كريم العين هذا خيار رائع لصاحبات البشرة الأكثر جفافاً اللواتي يعانين من الخطوط الدقيقة والتجاعيد في منطقة العين، فهو يحتوي على الببتيدات الذي يمد الجلد المحيط بالعين بالترطيب اللازم، إضافة الى الأسكوربيك والريتينول اللذين يستهدفان التجاعيد والخطوط الدقيقة حول العين.

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