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إطلالات عملية من الإعلامية سارة مراد

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 مارس 2020 04:47 مساءً - تبحث جميع الفتيات دومًا عن إطلالات متجددة وعملية مناسبة لعملهن، وكثيرًا ما يعتمدن على إعلاميات السوشيال ميديا ومذيعات التلفزيون، لذا أحببنا أن نساعدكِ على اختيار موديلات جديدة ومختلفة من التنسيقات الحديثة، بوحي الإعلامية والمذيعة سارة مراد، إليكِ التفاصيل.


موضة البنطلونات الواسعة من سارة مراد

موضة البنطلونات الواسعة
موضة البنطلونات الواسعة


سارة مراد من المذيعات اللاتي لا يتخلَّين عن إطلالات البنطلونات، لذا اخترنا لكِ أجدد إطلالتها بالبنطلونات الواسعة التي نسَّقتها بطرق مختلفة؛ كالبنطال الأبيض مع القميص الأبيض الناعم لمظهر بسيط، أو القميص الأبيض المزيَّن بنقوش مع البليزر الأصفر وبنطال الكاروهات لزيّ أكثر أناقة.

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البليزر المنسَّق بلون البنطال

البليزر المنسَّق بلون البنطال
البليزر المنسَّق بلون البنطال


من المعروف عن أزياء العمل التقليدية الظهور ببنطال وبليزر باللون ذاته، والذي يميل غالبًا للأسود أو الألوان المحايدة مع البلوزات الملونة، لذا تأنَّقت سارة ببنطال وبليزر باللون الأسود، مع بلوزة حمراء وحذاء بكعب.

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تنسيقات التنانير المختلفة

تنسيقات التنانير
تنسيقات التنانير


كما أعجبنا خيارات التنانير من سارة مراد، حيث يُمكن ارتداؤها طوال اليوم بكل بساطة، تزينت سارة بتنورة سوداء واسعة مع قميص بني ناعم، وظهرت بتنورة واسعة بطبعات النمر، مع معطف جلدي أسود وتيشيرت أبيض.


القميص العملي المزيَّن بألوان

القميص العملي المزيَّن بألوان
القميص العملي المزيَّن بألوان


أما القمصان العصرية فهي الأفضل، لا سيّما بالعمل، لذا تألقت سارة بتنورة بليسيه طويلة مع قميص أسود مزين بالأخضر، وفي إطلالة أخرى ارتدت بنطالًا أحمر بحزام للخصر مع قميص عنّابي مزين بالأبيض.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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