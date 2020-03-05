موديلات فساتين سهرة اسبانية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 مارس 2020 04:47 مساءً - تتميز فساتين السهرة بأناقتها حيث تضيف اطلالات كلاسيكية لكل سيدة ترغب في التألق لدى حضورها مناسبة معينة.

تألقي في المناسبات والسهرات بإطلالة جذابة من أجمل موديلات فساتين سهرة اسبانيه فخمه من تصميم أشهر الماركات الإسبانية في عالم الأزياء.

فساتين Inmaculada Garcia

Inmaculada Garcia



تعد ماركة Inmaculada Garcia من أشهر ماركات الأزياء الإسبانية التي تقدم خيارات مميزة للنساء في المناسبات والسهرات، حيث تجمع بين الفخامة والأنوثة وتناسب مختلف أشكال الجسم.

وفي أحدث مجموعاتها، قدمت الماركة فساتين منفوشة بقماش التول الشفاف وبدرجات البيج والبني بالقبّة الـV التي تكسب المرأة نحافة وطول.



كما قدمت فستان عمودي أنيق باللون الرمادي وبقماش شفافة مطرز مع حزام معدني باللون الفضي حول الخصر.



فساتين برونوفياس Pronovias





Pronovias



تعتبر ماركة برونوفياس من أشهر ماكات فساتين اسبانيه فخمه سواء فساتين للسهرات والمناسبات أو فساتين زفاف، حيث تقدم خيارات مثالية للمرأة الباحثة عن إطلالة راقية تخطف الأنفاس.

وفي عام 2020، قدمت دار برونوفياس فساتين اسبانيه فخمه بأقمشة راقية وقصّات مبهرة، سواء منفوشة أو عمودية.







أحببنا الفستان الناعم والمزين بخيوط برّاقة تضيف لمسة فاخرة له، والذي تميز بالتصميم المحتشم الذي يليق بذوق المرأة العربية.

كما قدمت الماركة فساتين منفوشة باللون الرمادي اللامع واللون الأزرق مع صيحة الكشكش والأكتاف الأوف شولدر.



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فساتين روزا كلارا Rosa Clara

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Rosa Clara



على الرغم من تصاميمها الناعمة والرومانسية، ولكنها تتسم بالفخامة أيضاً، وذلك بفضل التطريزات البرّاقة التي تزينها.





قدمت ماركة روزا كلارا فساتين اسبانيه فخمه بتصاميم مختلفة، مثل الفستان الأزرق المنفوش بالأكمام القصيرة، والفستان الأوف وايت بالقصّة العمودية والأكمام الواسعة.



فساتين Yolancris





Yolancris

من الماركات الاسبانيه المميزة في فساتين السهرة والأعراس، حيث حققت ماركة Yolancris نجاح وشهرة واسعة مؤخراً.



اخترنا لكِ الفستان الجبير الأبيض بالقصّة المنفوشة والأكمام الشفافة مع التنورة الـHigh Low، وكذلك الفستان الأزرق المطرز بدون أكمام وبقصّة A Line، والفستان النيود المزين بتطريزات الورود الناعمة وبقصّة A Line مع أكمام قصيرة واسعة.

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