أبرز صيحات الأزياء من أسبوع الموضة في باريس لخريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 مارس 2020 04:47 مساءً - توصف باريس بأنها مدينة الأنوار والحب، والأهم من ذلك فهي واحدة من أهم أربع عواصم عالمية تحتفي بالموضة العالمية في كل موسم. إنها موطن للكثير من مصممي الأزياء الأكثر براعة، والذين يبتكرون تصاميم ومجموعات خلابة تذهل الألباب، بدايةً من سان لوران Saint Laurent، وكريستيان ديور Christian Dior، مروراً بدار شانيل Chanel، ووصولاً إلى لويس فويتون Louis Vuitton.

فستان كارو من كريستيان ديور Christian Dior



تابعي معنا فيما يلي آخر صيحات الموضة لموسم خريف وشتاء 2020 من أسبوع الموضة في باريس؛ لتستوحي منه أروع إطلالاتكِ للموسم القادم.

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صيحات الموضة من أسبوع الموضة في باريس لموسم خريف وشتاء 2020



الكارو

Checks

جاكيت كارو من سان لوران Saint Laurent





مازالت موضة الكارو محافظة على مكانتها منذ الخريف الماضي؛ فهي تتربع اليوم على عرش أبرز صيحات خريف 2020 أثناء أسبوع الموضة في باريس. وقد رأيناها على منصات العديد من الدور العالمية، مزيّنةً التصاميم بأحجام وألوان متنوّعة؛ لتضفي المزيد من الكلاسيكية الخريفية على الإطلالة.

جاء الكارو طاغياً على منصّة كريستيان ديور Christian Dior؛ يظهر من خلال الفساتين والتنانير وكذلك البونشو، كما رصدناه على معاطف وجواكيت دار لانفان Lanvin، وسان لوران Saint Laurent.

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الفرو

Fur

تفاصيل الفرو تزين معطف من لانفان Lanvin



الفرو هو ملك موضة الخريف والشتاء، لذلك لا بد من تواجده ضمن مجموعات الموسم؛ ليضفي على الأزياء إطلالة ملكية بحتة.

رصدناه على منصة سان لوران Saint Laurent من خلال هذا الجاكيت الفاخر من الفرو الأصفر الداكن، كما ظهر على شكل تفاصيل على المعاطف والجواكيت ضمن مجموعة لانفان Lanvin.

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الريش

Feather

حقيبة ريش من درايز فان نوتين Dries Van Noten



لا يمكن للإطلالة العصرية أن تكتمل بدون تفاصيل الريش الراقي، والتي تضفي لمسة مفعمة بالأنوثة على المرأة.

رأينا الريش يتناثر خلال أسبوع الموضة في باريس على منصة درايز فان نوتين Dries Van Noten؛ من خلال حقائب الكلاتش، أو مزيناً المعاطف الفاخرة باللون الأحمر الشتوي.

كما كان لدار روشا Rochas حصة من الريش ضمن أسبوع الموضة لخريف 2020، فظهر جلياً من خلال إطلالات كاملة بالريش الوردي.

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