نوال الزغبي تعتمد اللون الأسود في إطلالات 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 مارس 2020 04:47 مساءً - لا تَبْطُلُ موضة الأزياء السوداء إطلاقًا، وغالبًا ما تعتمد عليها الفنانات لمختلف الأسباب التي تميِّز هذا اللون؛ ومنها كونه واحدًا من أجمل الألوان، ومن أكثرها فخامة ورُقيًّا، لذا فهو خيار النجمات ومعظم النساء في مختلف المناسبات.



وقد اعتمدت نوال الزغبي اللون الأسود في العديد من الإطلالات المتنوعة منذ بداية العام الجديد 2020، نستعرض تفاصيلها فيما يلي.

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إطلالات الجلد الأسود من نوال الزغبي

إطلالات الجلد الأسود



تُعَدُّ أزياء الجلد من القطع الواجب توافرها في كل خزانة، وقد ظهرت نوال بفستان قصير من الجلد الأسود، مزيَّن بسَحَّاب فضي في الجانبين وبقماش الدانتيل من الأعلى، ولمظهر أكثر بساطة.



نسَّقت بليزر أسود وبنطالًا من الجينز مع بلوزة من الجلد، وللوك مناسب للحفلات الصغيرة؛ تأنقت بفستان قصير مكشوف الصدر بتصميم بسيط، وأطلَّت ببنطال جلدي أسود مع بلوزة بأكمام طويلة مصممة باللونين الأسود والأبيض.

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تنسيقات لامعة من نوال الزغبي

تنسيقات لامعة



تُعتبر الأزياء اللامعة من القطع الأكثر اختيارًا في الحفلات والمناسبات المميزة، وقد تجمَّلت نوال بفستان أسود لامع وقصير بأكمام طويلة، وللوك أكثر بساطة؛ أطلَّت ببلوزة سوداء يكسوها الترتر مع بنطال أسود من الجينز، وتزيَّنت ببلوزة مشابهة باللون الأسود مصممة بأكمام طويلة ومزينة باللمعة مع بنطال أسود من الجينز، واختارت أيضًا فستانًا قصيرًا أسود تكسوه اللمعة، ومزيَّنًا بحزام فضي للخصر.

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الفساتين السوداء القصيرة

الفساتين السوداء القصيرة



تعتمد نوال على الفساتين القصيرة في مختلف مناسباتها، وفي 2020 تجمَّلت بفستان أسود قصير بأكمام طويلة، ومزيّن بالفرو من المنتصف، لخيار مناسب للعديد من المناسبات.



الإطلالات السوداء الكاجوال

الإطلالات السوداء الكاجوال



لم تَكْتَفِ نوال بتنسيق أزياء مناسباتها فقط باللون الأسود، فتزينت أيضًا بأزيائها اليومية باللون الأسود، ومنها اختارتْ في زيّ رياضي بنطالًا من القطن الأسود، مع جاكيت أسود مزيَّن من الأعلى بالأبيض، ولإطلالة عملية ارتدتْ بنطالًا من الجينز مع بليزر وبلوزة باللون الأسود، ولستايل بسيط تألقت ببنطال رمادي وبلوزة شتوية من الصوف الأسود.

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