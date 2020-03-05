إطلالات أنيقة للمحجبات من وحي ريهام خليفة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 مارس 2020 04:47 مساءً - ريهام خليفة من مدونات الموضة اللاتي يتمتعن بأسلوب راقٍ في اختيار الأزياء، وبالإضافة إلى عملها كخبيرة للمكياج، إلا أن الكثير من الصبايا يستلهمن الكثير من الأفكار العصرية للأزياء المحتشمة التي تختارها ريهام، وطريقة تنسيقها للقطع بطريقة تناسب أسلوبها المحتشم، ولهذا اخترنا لكِ أبرز إطلالاتها؛ لتلهمكِ أفكارًا عصرية لستايلكِ بالحجاب.

المعطف الطويل مع نقشة الـ houndstooth

المعطف الطويل مع نقشة الـ houndstooth





من التصاميم الأنيقة والمميزة تحديدًا بموسم الشتاء هي المعاطف الطويلة مع نقشة houndstooth، والتي عادة ما تكوني بلوني الأبيض والأسود، كهذا التصميم الذي اعتمدته ريهام خليفة، نسقته مع بنطلون أسود، وبوت الساق بالأزرار الجانبية، مع حجاب وتوب عالي الرقبة باللون الأسود، ليكتمل اللوك المحايد.

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المعطف الطويل باللون السماوي مع تنسيق محايد مخملي

المعطف الطويل باللون السماوي مع تنسيق محايد مخملي





أعجبنا هذا اللوك الذي اعتمدته ريهام خليفة باختيار الاطلالة المخلمية، باختيار المعطف الصوف الطويل باللون السماوي، وتنسيقها للبنطلون والتوب والسنيكرز باللون الأبيض، لاطلالة كاجوال عملية ومريحة، أكملتها بهذه الشنطة متوسطة الحجم باللون الأسود، لتكسر قليلًا من حيادية اللون.

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التنورة المكسرة مع القميص الطويل

التنورة المكسرة مع القميص الطويل





أما هذا الستايل فهو مناسب أكثر للنحيفات وطويلات القامة، باختيارها للتنورة البليسيه المكسرة باللون الأسود، مع قميص الطويل، واعتمدت معهما حزام الخصر لتبدو أكثر رشاقة، وأكملت اللوك بكلتش مستطيل لامع، مع حذاء الميول المفتوح، لاطلالة مناسبة لأجواء المساء البسيطة.

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البليزر مع البنطلون الجلد لاطلالة عملية

البليزر مع البنطلون الجلد لاطلالة عملية





في المقابل، اعتمدت ريهام خليفة باطلالة أخرى على البليزر بدرجة البيبي بلو السماوية، مع شنطة الخصر التي منحتها اطلالة أكثر رشاقة، ولفتنا اختيارها للبنطلون الجلد لاطلالة مستوحاة من أجواء الأكشن مع السنيكرز الأبيض، مناسب هذا اللوك للصبيّة العملية بنهار طويل تحتاج فيه لاطلالة مريحة لا تخلو من لمسات الأناقة.

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