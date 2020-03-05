عبايات بألوان ربيعية جذابة موضة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 مارس 2020 04:47 مساءً - الألوان المبهجة والدرجات الفاتحة هي صديقة الربيع دائمً، وبدأنا بالفعل نشاهد الكثير من هذه الدرجات لاسيما ألوان النود والباستيل الناعمة بموديلات العبايات المختلفة، لتعتمدها الصّبية في ربيع 2020، والتي اخترنا لكِ أبرزها لتعتمدي ما يناسبكِ.



العبايه بدرجات البيبي بلو

العبايه بدرجات البيبي بلو



مازال هذا اللون من الدرجات المتربعة على عرش الموضة، فهو يحاكي الطبيعية بشكل كبير، مناسب أيضًا لكل ألوان البشرة، اعتمديه برجلات الصيف، مع خامات خفيفة ومريحة، كهذا التصميم من cieldubai، مع الحجاب بنفس اللون، وتنسيق الإكسسوارات الأخرى باللون الأبيض أو الروز المخملي.

تابعي المزيد: عبايات مونوكروم موضة 2020 تخفي عيوب الجسم



العبايه بدرجتي الروز والأبيض

العبايه بدرجتي الروز والأبيض





من التصاميم التي أعجبتنا أيضًا للعبايات بألوان النود، هذا الموديل من dorofh، للعبايه بدرجتي الأبيض مع الروز، مناسبة أكثر للشابات، اعتمديها بمشاويركِ النهارية المهمة، مع حذاء الميول المفتوح مثلاً باللون البيج، وشنطة كبيرة أو متوسطة الحجم باللون الأبيض.

Advertisements

تابعي المزيد: عبايات خليجية باللون الأبيض 2020





العبايه الشيفون باللون الأبيض

العبايه الشيفون باللون الأبيض





أما هذا التصميم فهو أكثر كلاسيكية، ولكنه يعتمد على نفس الفكرة باختيار الدرجات المخملية لألوان النود من abaya almraikn، مع الكشكشة البسيطة على كلا الجانبين، للمسة مترفة أكثر، ولكن هذا الموديل من الأفضل أن تنسقيه مع الكعب العالي المرصع بأحجار الكريستال مثلا، او الميتالك الذهبي، وكلتش بسيط ملون حسب ذوقكِ، فالأبيض من الدرجات التي يسهل تنسيق معها الكثير من القطع والألوان.

تابعي المزيد: عبايات سوداء موضة 2020 للممتلئات





العبايه النود مع الأزرار الجانبية باللون البينك الأرجواني

العبايه النود مع الأزرار الجانبية باللون البينك الأرجواني



من الدرجات الجديدة التي نتوقع أن تبرز بشكل كبير هذا الموسم هو الدرجة التي تجمع بين اللون بينك واللمسة الأرجوانية، كهذا التصميم من sdn closet ، للعبايه الطويلة الواسعة مع لمسة الأزرار الأمامية، اعتمديها بمناسباتكِ الكاجوال.