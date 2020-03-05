أجمل فساتين كم طويل للمحجبات من وحي النجمات العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 مارس 2020 04:47 مساءً - وقع اختيار النجمات العربيات في الأونة الأخيرة على فساتين السهرة بالأكمام الطويلة والقصات الساترة ما يجعلها مصدر إلهام لكل امرأة محجبة، طالعي أجمل الموديلات واستوحي منها ما يعزز أناقتك ويلائم شكل جسمك.

تابعي المزيد: أصالة تتألق في أزياء نيكولا جبران



فساتين سهرة بموديل القفطان من وحي النجمات

أصالة بفستان من labourjoisie

لجأت الكثير من النجمات هذا العام إلى فساتين السهرة المصممة على طراز القفطان، لفتتنا مؤخرًا إطلالة النجمة يارا بفستان أحمر مزدان بالتطريز ومحدد الخصر بحزام ذهبي من توقيع ماركة لابورجوازي labourjoisie، كما أحببنا القفطان الأخضر المطرز بالذهبي الذي اختارته أسماء لمنور من مجموعة ماركة Myriam Bouafi، والفستان الأخضر الزمردي الذي خطفت أحلام به الأنظار في إحدى حفلاتها من توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد Zuhair murad.

تابعي المزيد: إطلالات أنيقة لـديانا حداد في أحدث فيديو كليب لها



فساتين مزودة بكاب طويل على غرار النجمات

ميريام فارس بفستان مطرز من Rami Kadi

كوني سيدة سهراتك واعتمدي فساتين السهرة المزودة بالكاب الطويل Cape dresses على غرار النجمات العربيات لتحصلي على إطلالة ملوكية فخمة، استوحي من أناقة النجمة نجوى كرم بالفستان الوردي عالي القبة المحبوك بالخيوط الذهبية من توقيع مصممها المفضل رامي قاضي Rami Kadi أو بفستان ميريام فارس الأزرق الفاتح، يساعد التطريز العمودي في إكساب قامتك مزيد من الطول.

تابعي المزيد: إطلالات أنيقة لـ مهيرة عبد العزيز



فساتين مستقيمة القصة على طريقة النجمات

Advertisements

بلقيس بفستان Peplum من توقيع Sadek Majed



حرصت النجمات العربيات على تبني الصيحة الأبرز في 2020 وهى فساتين السهرة مستقيمة القصة، تألقت بلقيس فتحي بفستان ذهبي مصمم بتوب Peplum من توقيع صادق ماجد Sadek Majed، بينما اختارت نوال الكويتية فستان أزرق فاتح مطرز ومزود بتنورة خلفية من مجموعة زهير مراد Zuhair Murad.

تابعي المزيد: إطلالات باللون الأبيض على طريقة درة زروق



فساتين سهرة منفوشة من انستقرام النجمات

نوال الزغبي بفستان من توقيع labourjoisie

من توقيع ماركة لابورجوازي labourjoisie اختارت أصالة فستان أزرق داكن مزدان بالترتر والريش تميز بتنورته المنفوشة، كما تألقت نوال الزغبي بتصميم مشابه مصمم بياقة عالية ومزين بحزام من نفس لون الفستان.

تابعي المزيد: فساتين لمناسباتك في 2020 من ميرنا

شاهدي الفيديو: