3 ألوان لنظارات شمسية شتوية مميزة!

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 مارس 2020 04:47 مساءً - يعتقد العديد من الرجال أن النظارات الشمسية هي من قطع الاكسسوارات المخصصة لفصل الصيف فقط، لذا نراهم لا يختارون تنسيق نظارات شمسية مع إطلالاتهم الشتوية، فيفقدون جزء من أناقتهم ويخسرون الراحة بسبب الشمس.

وعلى عكس ما يعتقد الجميع، فإن النظارات الشمسية من القطع الأساسية والضرورية التي لا يجب التخلي عنها في فصل الشتاء، فهي قادرة مع بعض الاكسسوارات الشتوية أن تمنح الإطلالة فخامة ورقي لن تجدها في تنسيق ملابسك من دون النظارات الشمسية.

ولهذا الشتاء اخترنا لك ثلاثة ألوان ارتأينا أنها تناسب الإطلالة الشتوية بإمتياز.



نظارات شمسية باللون البني

نظارات شمسية باللون البني الجذاب من Bottega Veneta



بالطبع برز اللون البني بمختلف تدرجاته كلون أساسي هذا الموسم، خاصة وأنه استقر في الملابس والأحذية لنراه أخيراً في النظارات الشمسية.

وقد لفتتنا النظارات من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta التي جاءت باللون البني التقليدي، حيث صُنع هيكل النظارات والعدسات من اللون نفسه لكي لا تتداخل الألوان فيما بينها.

أما لويفي Loewe فقد قدمت نظارات شمسية بأسلوب حديث وغير تقليدي، حيث جاءت بتصميم مستطيل عريض، ليأتي الهيكل من اللون البني في حين برزت العدسات باللون الشفاف.



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نظارات شمسية باللون الأسود

نظارات شمسية باللون الأسود بتصميم مميز من Alexander McQueen



لا يمكن ان نطلب من الرجل التخلي عن اللون الأسود في إطلالاته لا في الصيف ولا في الشتاء، خاصة وأن هذا اللون من أساسيات الأناقة والفخامة لدى معظم الرجال.

لذا لتكتمل الأناقة لا بدّ من اختيار نظارات شمسية مميزة جاءت من ألكسندر ماكوين Alexander McQueen بتصميم بارز، حيث لم تأت العدسات ملفوفة بالهيكل بشكل كامل بل برز الجزء السفلي منها من دون هيكل.

أما النظارات الأنيقة واللافتة فكانت لدى بالنسياغا Balenciaga حيث جاءت بتصميم حديث ومميز باللون الأسود الذي غطى كامل أجزاء النظارات سواء الإطار أو العدسات، وذلك لمنحك فخامة إضافية.





نظارات شمسية باللون الأخضر الزيتي

نظارات شمسية باللون الأخضر الزيتي اللافت من Dior



هذا العام والعام السابق لاحظنا بروز اللون الأخضر الزيتي في إطلالات الرجال بشدة، حيث اختارته العديد من الدور العالمية كلون أساسي إلى جانب كلّ من الأسود والبني.

ولذا رصدنا لك بعض النظارات الشمسية المميزة من هذا اللون، أبرزها النظارات من ديور Dior التي جاءت بتصميم دائري أنيق، تميزت بعدساتها ذات اللون الزيتي الأفتح من لون الإطار بقليل.

أما أرماني Emporio Armani فقد قدم نظارات شمسية جاءت من اللون الزيتي الغامق، مع نفحة من اللون البني بتصميم وأسلوب كلاسيكي.



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