بـ"فيديو ومحضر".. إسكندرانية تبحث عن شاب تحرش بها: لازم يتعاقب

رغم مرور يومين على حادث التحرش الذي تعرضت له شابة ثلاثينية من مدينة الإسكندرية، إلا أنها مازالت متمسكة بحقها في القبض على الشاب المتحرش، وتسليمه إلى القضاء.

تعود الواقعة إلى أحد الأيام الهادئة في أحد شوارع منطقة المنتزه في الإسكندرية، حيث يوجد محل مختص بمستحضرات التجميل تمتلكه الفتاة ثلاثينية، والتي وقفت تمارس عملها المعتاد يوميًا، لكنها فوجئت بوجود شخص يحوم حول المحل، ما أدى لإحساسها بالقلق والريبة تجاه الشخص المجهول، والذي ظنت في البداية أنه ربما يكون سارقا.

إلا أن الفتاة الثلاثينية "ي. أ"، فوجئت بالشخص المثير للريبة، يقوم بإظهار جزء من عورته أمامها، حيث حاولت الفتاة الإمساك بالمتحرش وتسليمه إلى قسم الشرطة، لكنه فر هاربًا.

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لم تستلم الشابة السكندرية واستعانت بالمحلات المجاورة التي تمتلك كاميرات مراقبة، للحصول على الفيديو الذي وثق الواقعة، بحسب ما ذكر مصطفى صالح، محامي الفتاة.

وروت الشابة الثلاثينية تفاصيل ما حدث معها عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك" مع وضع الفيديو الذي يوثق الواقعة، لتلقى المساعدة في البحث وتحديد هوية الشخص الذي تحرش بها، لتأتيها ردود فعل مختلفة ممن حولها، منها من أيدها ووقف بجوارها.

انتشار الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط الهجوم عليها من بعض الرواد، الذين عملوا على حذف مقطع الفيديو، لتتجه بعد ذلك الفتاة الثلاثينية لأخذ حقها قانونيًا، فذهبت إلى قسم شرطة المنتزه لتحرير محضر بالواقعة، وبدأت تحريات المباحث في البحث عن تحديد هوية المتحرش: "إحنا ماشين في إجراءاتنا.. ولسة هوية المتحرش لم تحدد".

لايزال المحام الفتاة، يتبع الإجراءات القانونية، لكن الشيء المؤسف الذي يراه بأن الفعل الذي يعاقب عليه الشخص هو التحريض على الفسق، وليس التحرش، حيث إن الشخص أخرج "عضوه الذكري"، ولم يلامس الفتاة: "للأسف غالبًا هيتعاقب على التحريض على الفسق والفجور ودي أقصى عقوبة ليها شهرين أو تلاتة، ولازم يتعاقب، وأتمنى أن ينال عقوبة مشددة".