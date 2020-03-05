فيديو.. "درس في الرجولة" من إدوارد لشقيق ياسمين عبدالعزيز: أنت مريض

أثار منشور وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، استياء عدد كبير من الفنانين والمشاهير، والذين هاجموه بضراوة بسبب ما كتبه عن شقيقته عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث تحدث عن تفاصيل ما يحدث بين شقيقته والفنان أحمد العوضي.

وهاجمه الفنان إدوارد عبر أحد البرنامج، "لما قريت الكلام كنت هتجنن، حسيت أن نهاية العالم خلاص قربت لما نشوف أخ بيشهر بأخته على السوشيال ميديا، شكيت والله أن الأكونت بتاعه يكون متهكر، النجمة حبيبة الملايين ياسمين عبدالعزيز إزاي تتكلم كدة، أنت إيه مريض نفسيا، أكيد فيه حاجة غلط".

Advertisements

وأكمل إدوارد موجها حديثه لشقيق ياسمين، "أنت بمثابة أبوها مش أخوها بس، معنى الرجولة لازم تعرفه، اللي بتعمله ده مش رجولة أنك بتتكلم عن أختك بالطريقة دي مش رجولة وأنك تقول ياما عملتلك وياما شيلتلك إزاي".

وكان الفنان وائل عبدالعزيز قد شن هجوما حادا على شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، منتقدا علاقتها بالفنان أحمد العوضي، وهو ما ردت عليه ياسمين بصورة تعترف فيها بحبها لأحمد العوضي عبر "إنستجرام".