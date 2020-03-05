احتفالا بيوم المرأة.. فتح مستشفيات الشرطة مجانا للسيدات 3 أيام

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بتخصيص ثلاثه أيام لتوقيع الكشف الطبي على السيدات بمستشفيات الشرطة مجاناً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس. Advertisements جرى توقيع الكشف الطبي على السيدات المترددات على العيادات الخارجية في جميع التخصصات الطبية المختلفة، خلال تلك الفترة بمستشفيات القطاع وصرف الدواء المقرر لكل حالة. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعي والإنساني وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة، وتقديراً من وزارة الداخلية للمرأة المصرية ودورها الفعال في المجتمع.

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