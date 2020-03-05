هجوم واعتراف واعتذار.. القصة الكاملة لـ"خناقة" ياسمين عبدالعزيز وشقيقها

منذ أكثر من عام، وتلاحق الشائعات الثنائي الفني ياسمين عبدالعزيز، والفنان أحمد العوضي، خاصة بعد إعلان "ياسمين" طلاقها رسميا من زوجها، حيث قالت إنه تم بالفعل قبل عام من الإعلان، ولكن كانت الشائعات مجرد تكهنات من مستخدمي مواقع "السوشيال ميديا"، وذلك بسبب الصور التي ينشرها الثنائي باستمرار، واحتفالهما سويا بأعياد الميلاد، حتى فجر شقيق الفنانة أمس، مفاجأة بكشفه عن كل ما يتعلق بعلاقة شقيقته و"العوضي"، لتنقلب "السوشيال ميديا"، إلى ساحة "خناقة" كان بطلها هو وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين.

شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف عن علاقتها بالعوضي

في منشور مطول بدأه وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز بـ"يا أختي يا حبيبتي"، ليكمله بهجوم حاد منتقدا علاقتها بأحمد العوضي، فصل "وائل" طبيعة تلك العلاقة، وانتقد نشرهما صورا من احتفال ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها الـ20، والذي احتفلت به في يناير الماضي.

ثم تطرق "وائل"، في منشوره إلى الحديث عن الهدايا التي تشتريها شقيقته لـ "العوضي" ومن بينها سيارة مرسيدس، وقال إن العلاقات يجب أن تكون واضحة وعلى "العوضي" أو من تربطها به علاقة عاطفية أن "يدخل البيت من بابه"، ويطلبها للزوج، وهو ما لم يحدث، وصب غضبه على شقيقته التي قال إنها امتنعت مؤخرا عن الحديث عن تلك العلاقة.

وائل عبدالعزيز يهاجم شقيقته بضراوة ثم يحذف المنشور

بعد ساعات قليلة من كتابته لهذا المنشور، سارع وائل عبدالعزيز بحذف المنشور، لا سيما بعد الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها على إثر حديثه عن وقوفه بجانب شقيقته طوال عمرهما، ولكنه وصف ما يحدث حاليا بأنه "هرتلة"، ولن يسمح به هو أو عائلته لأنهم معروف عنهم السمعة الطيبة، ولا يجب أن تخرج من ياسمين عبدالعزيز تلك التصرفات، بحسب منشوره.

ياسمين ترد بصورة: بحبك يا أحمد

التجاهل كان طريقة ياسمين عبدالعزيز المتبعة مع شقيقها، فهي لم ترد بأي كلام، فقد اكتفت بحذف شقيقها من قائمة متابعيها على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ثم نشرت صورة تجمعها بأحمد العوضي، تعترف فيها بقصة الحب التي تجمعهما، وكتبت في تعليقها عليها، "بحبك يا أحمد".

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شقيق ياسمين عبدالعزيز يرد على أحمد العوضي

بعد "ياسمين"، بدقائق قليلة، نشر أحمد العوضي، نفس الصور معها، وكتب في تعليقه عليها "بحبك يا ياسمين"، ونشر حساب منسوب لأحمد العوضي، وهو حسابا ليس رسميا على "فيسبوك"، يرد فيه على شقيق الفنانة، فما كان من الأخير إلا أنه نشر بوستا آخر عبر "فيسبوك"، ينتقد "العوضي" وعلاقته بشقيقته من جديد، وكان بمثابة فضح القصة كلها أمام الجميع، ولكن خلال دقائق حذف هذا المنشور أيضا من على "فيسبوك".

وائل عبدالعزيز يعتذر

بعد أقل من 24 ساعة من هذا المنشور، أصبحت أزمة ياسمين عبدالعزيز مع شقيقها وعلاقتها بالعوضي، هي حديث السوشيال ميديا، وبين المنتقدين والمدافعين، انتشرت القصة بقوة، فقرر "وائل" أن ينشر فيديو جديد عبر "فيسبوك"، ليوضح موقفه من شقيقته وتلك العلاقة، وقال إنه سيكون آخر كلام يصدر منه في تلك القصة.

وأوضح وائل عبدالعزيز، أنه يعيش في شقة إيجار، ولا يأخذ أموالا من شقيقته، عكس ما قاله "العوضي"، وأن كل ما رغب فيه أن يطلبها للزواج من الرجال في بيتها، شقيقيها ووالدها، "لو مش عايز تتكلم معايا عندك أخوها الكبير وأبوها"

وائل عبدالعزيز ينهي علاقته بشقيقته

في نهاية الفيديو، أوضح "وائل"، نواياه، وبأن كل ما كان يريده هو معرفة طبيعة العلاقة التي تجمع ياسمين عبدالعزيز بأحمد العوضي، ثم أنهى علاقته بشقيقته، وقال إنه خارج حياتها، "يا ياسمين يا حبيبتي ربنا ينجحك ويوفقك في حياتك أنا اتكلمت بشكل يضايق أنا آسف ‏وأنا كنت عايز أعرف طبيعة العلاقة دي إيه بس، أنا كنت شايفك تحت وربنا فوق، وأنا من النهاردة اعتبريني برة حياتك تماما، مش ‏عايز حاجة منك أنتي حرة في حياتك ومستقبلك، عشان أنا مش قادر أعيش حروب تانية أنا تعبت، ربنا يوفقك".