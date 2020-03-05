دراسة أمريكية تشيد بـ"بروتين الغلابة": بيضة يوميا أفضل من وجبة لحمة

رغم أن البيض مصدر منخفض التكلفة، للبروتين والحديد والأحماض الدهنية غير المشبعة، فقد ربطه بعض العلماء بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فقد أفادت دراسة حديثة أن تناول بيضة في اليوم، أفضل للقلب من تناول وجبة من اللحوم الحمراء أو الحليب.

وبحث علماء في الولايات المتحدة الأمريكية، العلاقة بين تناول البيض وحالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (بما في ذلك النوبة القلبية غير المميتة وأمراض القلب التاجية القاتلة والسكتة الدماغية)، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

وشارك في الدراسة أكثر من 200 ألف شخص من أمريكا وآسيا وأوروبا، حيث راقب الباحثون المشاركين الذين يتناولون البيض بانتظام لمدة 32 عامًا، ولم يجدوا أي تزايد في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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ولكن عندما بدأ المشاركون بتناول أطعمة أخرى بدلًا من تناول بيضة واحدة يوميًا، فقد ارتفع خطر الإصابة، فمثلا ارتفع الخطر بنسبة 15%، لدى الذين تناولوا اللحم الأحمر، وبنسبة 10% لدى الذين تناولوا اللحوم غير المصنعة، وارتفع الخطر 11% لدى الذين شربوا حليبا كامل الدسم.

وأشارت الدراسة إلى أن استهلاك البيض المنتظم يرتبط عند السكان الآسيويين بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، أما الغربيون فغالبًا ما يتناولون البيض بطريقة غير صحية، حيث يقومون بقليها مع اللحم.

وفي النهاية، أكدت الدراسة، أن تناول سبع بيضات في الأسبوع لا يرتبط بأمراض القلب أو السكتة الدماغية، كما أنه ليس هناك أي دليل لتأثير استهلاك البيض على مستويات الكوليسترول في الدم.