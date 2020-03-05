أبرزها الفول والعدس والشاي.. أكلات مصرية تحمي من فيروس كورونا

مصر واحدة من 16 دولة لم تسجل حالات كثيرة للإصابة بفيروس "كوفيد-19" الشهير بـ"كورونا"، والذي يخشى العالم بأسره تحوله إلى وباء، خاصة بعد تفشيه في كثير من الدول، حيث تطلق منظمة الصحة العالمية، بشكل دوري، عددا من المحاذير والنصائح والاحتياطات على الدول اتباعها.

ولعدم انتشار المرض في مصر أسباب، يفصلها الدكتور محمود الأنصاري، أستاذ المناعة والكائنات الدقيقة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، موضحا في تصريحات لـ "الوطن"، أن أحد أبرز تلك الأسباب، هو النظام الغذائي البسيط الذي يتبعه المصريون، والذي يساهم في تقوية جهاز المناعة خط الدفاع الأول ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وأكد أن أبرز تلك الأكلات المصرية التي تقوي المناعة، وبالتالي تقي من كورونا، هو طبق "الفول"، بالإضافة إلى المشروبات أو الأغذية، التي تحتوي على مضادات الأكسدة، مثل القهوة أو الشاي الأسود، والتي تساعد في مقاومة الفيروسات.

وأكد "الأنصاري"، على قدرة الشاي الأسود في مقاومة الفيروسات، مستشهدا بدراسة، مضيفا، "أظهرت إحدى الدراسات في جامعة هارفارد، أن تناول خمسة أكواب من الشاي الأسود يوميّا لمدّة أسبوعين، تساعد على محاربة الفيروسات عشرة أضعاف الآخرين، وذلك لأن الحامض الأميني المسؤول عن تعزيز المناعة موجود بكثرة في الشاي الأسود والأخضر".

ويالإضافة إلى ذلك، يتناول المصريون، أفضل أنواع الأغذية التي تقاوم الفيروسات، بحسب أستاذ المناعة، وهي تلك التي تحتوي على الحبوب الكاملة والبقوليات، مثل الفول والعدس، لاحتوائهما على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي، وتلك المأكولات تحتوي على العناصر الغذائية التي تعزز الجهاز المناعي بالجسم، ما يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض، وعلى رأسها أمراض الجهاز التنفسي، في فصل الشتاء.