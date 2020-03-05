منها الشيشة وأكواب عصير القصب.. 8 أشياء يستخدمها الإنسان قد تنقل "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في كل يوم، تطالعنا الأخبار بآخر أعداد وفيات وإصابات فيروس كورونا، الذي قتل أكثر من 3200 شخصًا حتى الآن حول العالم، وخلّف إصابات تجاوزت الـ 92 ألف شخص.

وينتقل كورونا ليس فقط من شخص مصاب لآخر، إنما أيضًا عبر رذاذ السعال والعطس الذي يستقر على الأسطح وعند ملامستها تنتقل العدوى، حيث إنه يمكن للفيروس البقاء على قيد الحياة لمدة تصل إلى 9 أيام.

وبحسب الدكتور أمجد حداد مدير مركز الحساسية والمناعة بمعهد المصل واللقاح، والدكتور عبد الهادي مصباح استشاري المناعة وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة، فإنّ هناك بعض الأشياء التي يستعملها الإنسان يوميًا قد تُسبب نقل الفيروس، وهي فق ما قالا لـ"الخليج 365":

- الشيشة، عن طريق اللعاب أو الرذاذ.

- أكواب عصير القصب، عن طريق اللعاب أو الرذاذ.

- النقود، إذ نصحت منظمة الصحة العالمية بغسل اليدين مباشرة بعد لمس أي عملة ورقية لأن كورونا قد ينتقل عبرها، واقترحت المنظمة استخدام طرق مختلفة لمعاملات البيع والشراء لأن الفيروس قد يبقى أياما على سطح العملة الورقية.

وبدأت البنوك في الصين وكوريا الجنوبية، عمليات تطهير وعزل للأوراق المالية المستخدمة لمنع الفيروس القاتل من البقاء فيها، حيث تستخدم البنوك الأشعة فوق البنفسجية أو الحرارة المرتفعة لتطهير الأوراق المالية وتعقيمها، ثم عزلها في محجر طوال 14 يومًا قبل إعادة تداولها.

- أزرار الأسانسير، عبر لمس شخص مصاب.

- الهواتف، عن طريق ملامسة الهاتف لشخص مصاب، إذ إنه قد يعطس ويسعل عليه، ويمكننا تجنب ذلك عن طريق مسح وتنظيف الهاتف باستخدام الكحول أو منظف الشاشة، لحمايته من أي جراثيم.

- أحرف السرير.

- شفرات الحلاقة.

- مقابض الأبواب.

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بعض النصائح للوقاية:

- عدم ملامسة الأيد أو الفم أو العين لتفادي الإصابة بالعدوى.

- لا بد من تعقيم الأكواب قبل الشرب منها.

- تنظيف الأسطح سواء في المنزل أو العمل، بالمطهرات باستمرار.

- استخدام المناديل الورقية أثناء العطس وإلقائها في القمامة.

- عدم العطس أو الكحة في وجه الآخرين.

- غسل الطعام جيدا قبل تناوله بالماء والليمون.

- يجب عند استخدام ألواح تقطيع الطعام، فصل اللحوم عن الخضروات.

- تجنب استخدام الملاعق من شخص لآخر في المطاعم.

- تجنب تناول الوجبات السريعة.

- عدم تدخين الشيشة مكان شخص آخر.

- قبل ملامسة الأسانسير يجب مسح الأزرار بالمناديل المبللة، وبعدها يجب غسل الأيدي بالماء والصابون.

- يجب غسل الأيدي بالماء والصابون بعد الخروج من الحمام.