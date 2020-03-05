الجلد يتألق بألوان زاهية هذا الربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يتألق الجلد بألوان زاهية في ربيع 2020 ليمنح المرأة إطلالة جذابة تشيع أجواء البهجة والسعادة.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية لينا زيمان أن الجلد يزهو هذا العام بالأحمر والوردي والأصفر والأزرق السماوي والأخضر العشبي ليضفي على المظهر لمسة جريئة تخطف الأنظار.

وللحصول على إطلالة أنيقة تنصح زيمان بتنسيق الملابس الجلد ذات الألوان الزاهية مع اللون الأسود. وكبديل يمكن تنسيقها مع قطع قماشية بنفس اللون أو من نفس العائلة اللونية.

كما أكدت زيمان على أهمية أن يتمتع الجلد الملون بجودة عالية، كي لا يبدو مبتذلا.