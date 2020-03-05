فيديو.. كاتي بيري تعلن عن حملها الأول من خطيبها

كشفت المغنية الأمريكية كاتي بيري، عن حملها الأول من خطيبها الممثل أورلاندو بلوم، وذلك بتصويرها مقطع فيديو أظهر بطنها المنتفخة بسبب الحمل.

وكانت "بيري" أوضحت قبل ذلك سبب تأخير زواجها من "بلوم" الذي ارتبطت به عاطفيا في العام 2016، حين قالت إنها تشعر بالخوف من تزايد الالتزامات والمسئوليات عليها، بالإضافة لصعوبة الحياة الزوجية، وذلك بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

وارتبطت "بيري" بعلاقة عاطفية مع "بلوم" في عام 2016، ثم احتفلا بخطوبتهما في عيد الحب من العام الماضي.

ويذكر أيضًا أن الثنائي كاتي بيري وأورلاندو بلوم، قررا تبادل عهود الزواج في شهر أبريل المقبل، لكنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد ومكان الحفل بشكل دقيق.