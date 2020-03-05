القومي للمرأة: الست المصرية في عصرها الذهبي وتشهد طفرة في التمكين

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي، وتشهد طفرة في تمكينها في المجالات المختلفة.

وأضافت "يحيى" خلال لقائها مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أصعب فترة مرت على المرأة في مصر كانت من 2011 حتى ثورة 30 يونيه.

وأشارت أن الفترة السابقة على ثورة يناير، شهدت جهودا في قضايا المرأة وما يخصها من قوانين وتوعية، مشددة على أن هذه الجهود بدأت مع إنشاء المجلس القومي للمرأة عام 2000، مشددة على أن مكتسبات المرأة في الفترة الحالية غير مسبوقة.