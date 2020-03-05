الامارات | تغريدات "تويتر" ستختفي بعد 24 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن تغريدات "تويتر" ستختفي بعد 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت "تويتر" أنها تختبر طريقة تسمح للمستخدمين "التفكير بصوت عال" من خلال تغريدات تختفي بعد يوم من نشرها.

وبدأت تجربة نشر تغريدات سريعة الزوال أطلق عليها "فليتس" في البرازيل، وفقا لهذه المنصة الاجتماعية التي تتخذ في سان فرانسيسكو مقرا لها.

وإذا طبّقت على نطاق واسع، فستنضم "تويتر" إلى تطبيقات أبرزها "سنابتشات" و"فيسبوك" قامت بخطوة مماثلة. وقالت الشركة في رسالة نشرت على حسابها في "تويتر"، "نحن نجرب طريقة جديدة تسمح لكم +بالتفكير بصوت عالٍ+ على المنصة من دون إعجابات أو إعادة نشر التغريدة أو تعليقات".

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وأضافت "سيطلق عليها +فليتس+ وستختفي بعد 24 ساعة".

وقال مطوّر المنتج في "تويتر" كايفن بيكبور، إن هذا الأمر قد يشجع المستخدمين على تشارك أفكار لم يكونوا سيعبّرون عنها في تغريدة دائمة. وتابع "هذا تغيير جوهري بالنسبة إلى "تويتر"، لذلك نحن متحمسون لبدء اختباره".