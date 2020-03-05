الامارات | المواصلات العامة مجانية في لوكسمبورغ إلا في حالتين

شكرا لقرائتكم خبر عن المواصلات العامة مجانية في لوكسمبورغ إلا في حالتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز المواصلات العامة في لوكسمبورغ عن حالتين، يجب فيها على مستخدم وسائل النقل الجماعي ان يدفع الرسوم التي أصبحت مجانية للجميع منذ مطلع مارس الحالي.

وباتت المواصلات العامة في لوكسمبورغ مجانية عند الانتقال في القطار والترام والحافلة لكل الفئات العمرية، الا أن المركز أكد أن دفع الرسوم الزامي بالنسبة لركاب الدرجة الأولى في رحلات القطارات، وكذلك عند استخدام القطار لعبور الحدود باتجاه كل من المانيا وبلجيكا وفرنسا.

ولفتت لوكسمبورغ الواقعة في غرب قارة أوروبا الأنظار اليها حين نفذت قرارها غير المسبوق على مستوى العالم بتوفير المواصلات العامة مجانا للسكان والزائرين، والذي تسعى من خلاله الى تقليص استخدام المركبات الخاصة بغرض الحد من ازمة الازدحام المروري، الذي تعاني منه على الرغم من انها تعد احدى أصغر دول أوروبا في المساحة وعدد السكان.

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وأجرت السلطات المعنية في لوكسمبورغ تعديلا على الأسعار للدرجة الأولى والتنقل خارج الحدود بالتزامن مع بدء مجانية المواصلات العامة في الأول من الشهر الحالي، حيث أصبحت تكلفة تذكرة الدرجة الأولى في القطار 3 يورو للتنقل لمدة ساعتين و6 يورو للتنقل لمدة يوم واحد، فيما تبلغ قيمة تذكرة انتقال كبار السن في الدرجة الأولى على مدار العام 200 يورو، وذلك وفقا لجدول رسوم التعرفة المعلن على الموقع الالكتروني لمركز التنقل بالمواصلات العامة في لكسمبورغ.

أما بالنسبة لتعرفة التذاكر لعبور الحدود مع الدول المجاورة باستخدام القطار، فقد تم تقسيم أنواع التذاكر الى نطاقين تم تحديدهما وفقا لبعد المسافة بين لكسمبورغ والوجهة المقصودة.

وتبلغ قيمة التذكرة للتنقل لمدة يوم كامل في النطاق الأول 5 يورو فيما تبلغ 9 يورو بالنسبة للنطاق الثاني، كما تبلغ تعرفة التذكرة الشهرية في النطاق الأول 40 يورو، مقابل 80 يورو للتذكرة الشهرية في النطاق الثاني.

يذكر أن عدد سكان لوكسمبورغ يبلغ 602 ألف نسمة وفقا للتقديرات الإحصائية للعام 2018، يشكل الأجانب نحو 40% منهم، ويضم النسيج السكاني أقليات برتغالية، وفرنسية وإيطالية، كما يسكن عدد غير قليل من العاملين في لوكسمبورغ بالدول المجاورة، الاغلبية منهم في فرنسا. وتعرف العاصمة بنفس الاسم، لوكسمبورغ ، وتبلغ مساحتها 51.46 كيلو متر مربع، فيما يقدر عدد سكانها ب 119 ألف نسمة وفقا للتقديرات الإحصائية للعام الماضي.