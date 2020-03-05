صور.. رامي جمال يتغزل في زوجته ناريمان بعد دعمها له: مسنود عليكي

أزمات عدة تعرض لها الفنان رامي جمال، أثرت على حياته النفسية، ولكنه وجد الدعم من قبل زوجته ومساندتها له، خاصةً فور إصابته بالبهاق، وكان ينتهز الفرص للثناء وتوجيه الشكر لها سواء في اللقاءات التلفزيونية والصحفية، وعبر حساباته على مواقع "السوشيال ميديا"، وبخاصة موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ومن جديد عاد الفنان للتغزل في زوجته، ومدحها لوقوفها دائمًا بجانبه، من خلال نشر صورة جديدة تجمع بينهما، وأرفق تعليقًا عليها، قائلًا: "الصوره دي حقيقية جدا وبتعبر عن اللى بحسه طبعًا أنتي دايما حاسة أنك مسنودة عليا، لكن الحقيقة أن أنا اللي مسنود عليكي ربنا يخليكي ليا".

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لقيت الصورة استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت ما يقرب من 52 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات والتي كان من أبرزها، تعليق زوجته الفنانة، قائلةً: "روح قلبى أنت وكل اللى ليا فى الدنيا"، ليرد الفنان قائلًا: "أجدع وأطيب وأحلى واحدة في شارع الحجاز".

رامي جمال يعلن إصابته بالبهاق

رامي جمال، كان أعلن إصابته بمرض البهاق، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، قائلا: "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر.. من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة".

وأضاف: "رضيت وسلمت أمري لله عشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل، وفعلا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير، اللي بقى يقوللي هتتعامل إزاي وأنت فنان، واللي يخاف يسلم عليا، واللي يسألني هو ده معدي".

وتابع: "أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني أعمله عشان الناس مش هتقبلك كدة، وفكرت في كلامهم بصراحة".

واستكمل: "لقيت إن عندي حلين، يا فعلا شكرا لحد كدة على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه، من نظرة إن شكله غريب، والحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدين اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو"، وسط دعم جمهوره وزملائه بالوسط الفني.