إشارات تدل على استعداد طفلك للتخلي عن الحفاضات

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
حذرت مجلة "إلتيرن" الألمانية الوالدين من ممارسة الضغط على طفلهم الصغير من أجل التخلي عن الحفاضات واستخدام "النونية"، وبدلا من ذلك ينبغي الانتباه إلى الإشارات، التي تدل على استعداد الطفل للقيام بذلك.
وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أنه يمكن الاستدلال على استعداد الطفل من خلال إداركه ووعيه بعملية الإخراج، وذلك بالإشارة إلى الحفاضة الممتلئة، وكذلك من خلال إشارته إلى المرحاض أو النونية.
ومن الإشارات الأخرى أيضا قطع الطفل لأية أنشطة يمارسها بسبب إحساسه بالرغبة الملحة في التبول أو التبرز.
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