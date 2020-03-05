الأعراض والعلاج.. إليك ما تريد معرفته عن حمى القش

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تندرج حمى القش ضمن أنواع الحساسية الشائعة، والتي تكثر الإصابة بها بحلول فصل الربيع بسبب انتشار حبوب اللقاح. ومن خلال العلاج الدوائي واتخاذ بعض التدابير المهمة يمكن للمرضى السيطرة على حمى القش.

وأوضحت سونيا ليميل، من الجمعية الألمانية للحساسية والربو، أن حمى القش تحدث عندما ينتج الجسم أجساما مضادة كاستجابة لمحفزات معينة، مثل حبوب اللقاح.

عطس وسيلان الأنف

ومن جانبه أوضح البروفيسور يورج كلاينه - تيبه، عضو مجلس إدارة الجمعية الألمانية لأمراض الحساسية والمناعة السريرية، أن أعراض حمى القش تتمثل في العطس وسيلان الأنف أو انسدادها وحرقان العين وزيادة إفرازات الدموع.

وحذر كلاينه - تيبه من أن إهمال علاج حمى القش قد يؤدي إلى الإصابة بالربو التحسسي.

مضادات الهيستامين

Advertisements

وأشار كلاينه - تيبه إلى أن هناك العديد من الأدوية، التي تختلف باختلاف شدة الإصابة. وتبدأ هذه الأدوية بمضادات الهيستامين، والتي تتوفر على شكل أقراص أو بخاخ للأنف أو قطرات للعين، والتي تعالج الحكة والعطس وسيلان الأنف، لكنها في الواقع لا تكفي عند انسداد الأنف بشكل دائم وكذلك في حال وجود أعراض أخرى مثل صعوبات التركيز.

وفي هذه الحالة يتم اللجوء إلى بخاخات الأنف المحتوية على الكورتيزون. وعلى الرغم من المخاوف، التي تتردد حول الكورتيزون، إلا أن الرش موضعيا في الأنف لا ينتج عنه آثار جانبية مخيفة. ويصف الأطباء أقراص الكورتيزون فقط لبعض الحالات الفردية.

وقد يكون من المفيد أيضا استخدام بخاخات الكورتيزون مع مضادات الهيستامين أو حتى دواء مركب منهما، وذلك للحصول على التأثير البطيء طويل المدى للكورتيزون، والتأثير الشديد لمضادات الهيستامين.

العلاج المناعي

وأشارت ليميل إلى أن العلاج المناعي لا يعالج الأعراض، ولكن أسباب الحساسية حتى يعتاد الجهاز المناعي على مسببات الحساسية. ومن ناحية يتيح هذا العلاج تقليل الأعراض، وبالتالي الدواء، ومن ناحية أخرى يحد من خطر الإصابة بالربو التحسسي.

وقد يستغرق العلاج المناعي ثلاث سنوات، وفي تلك الأثناء يتلقى المصاب إما حقن شهرية أو أقراص أو قطرات تحت اللسان بشكل يومي.

وإلى جانب الأدوية، يتعين على المرضى اتخاذ بعض التدابير المهمة مثل غسل الشعر في المساء وعدم خلع الملابس ووضعها في غرفة النوم ليلا، وعدم تجفيف الغسيل بالشرفة، وغيرها من التدابير، التي تحول دون تعلق حبوب اللقاح بالملابس. ومن المهم أيضا تركيب شبكة على النوافذ لمنع دخول حبوب اللقاح.