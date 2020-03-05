"لا تبالي".. كيف تعاملت ياسمين عبدالعزيز مع هجوم شقيقها؟

دون سابق إنذار تفاجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالمنشور الذي كتبه الفنان وائل عبدالعزيز، عبر حسابه على "فيس بوك"، يهاجم من خلاله شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بسبب علاقتها بالفنان أحمد العوضي، خاصة بعد نشر صورهما سويًا احتفالا بعيد ميلادها الأخير.

انتشار "بوست" شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، جعله عرضة للانتقادات الشديدة من أصدقاء شقيقته في الوسط الفني، مدافعين عنها، وعن علاقتها بالفنان أحمد العوضي، الذي أعلن حبه لها، إذ نشر أيضًا عبر حساب له "فيس بوك"، صورة تجمعهًا سويًا، معلقًا عليها "بحبك يا ياسمين".

ووسط الانتقادات الموجهة للفنان وائل عبد العزيز، ودفاع الكثيرين عن شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، التي اختارت موقفًا آخر عبر حساباتها على "السوشيال ميديا"، إذ ظهرت وكأنها "لم تبالِ" من هجوم شقيقها.

بحبك يا أحمد

فكان أول موقف للفنانة ياسمين عبدالعزيز، عقب هجوم شقيقها، هو إعلانها هي الأخرى عن حبها للفنان أحمد العوضي، إذ نشرت هي الأخرى صورتها معه الفنان وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة عليها "بحبك يا أحمد".

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ولاقى اعتراف الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تفاعل الكثيرين من أصدقائها في الوسط الفني، منهم الفنانة بدرية طلبة التي علقت قائلة: "ربنا يسعدك"، وأيضًا الإعلامية ريهام سعيد، التي علقت قائلة: "مصر كلها حبتك أكتر يا محترمة يا جدعة.. معلش الضربات بتجيلك من القريبين بس ربنا عوضك خير".

عيد ميلاد سيف

وعقب ساعات قليلة من أزمة ياسمين عبدالعزيز مع شقيقها، كان لها ظهور آخر عبر حسابها على "إنستجرام"، وذلك من خلال مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بفيديو احتفالها بعيد ميلاد ابنها الذي أتم عامه التاسع.