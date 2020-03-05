أمام جامعة الأزهر.. 4 شقيقات يبعن "الأكل البيتي": بنحلم نفتح مطعم

أمام جامعة الأزهر بمدينة نصر، تقف 4 شقيقات، ترفع إحداهن لافتة مدون عليها: "كل حاجة بـ10 جنيه"، وحملت الأخرى صينية من "السندوتشات"، بينما تساعدهن الأخريات في استعراض صنوف الطعام المختلفة.

4 شقيقات يقمن فى مدينة نصر، ويحملن شهادات عليا مُشرفة، فالكبرى خريجة تجارة إدارة أعمال، تصغرها خريجة لغات وترجمة عبرى، أما الثالثة والرابعة تخرجتا فى كلية الإعلام، قررن جميعًا التمرد على التقاليد، وبدء مشروع "أكل بيتي" في الشارع.

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وتحكي ندى حاتم، إحدى الشقيقات، عن التجربة: "أختي الكبيرة أصلاً شيف إيطالي، حاولت تشتغل في أماكن كتيرة، لكن ظروف الشغل ماكانتش مناسبة، لأنها أم لـ3 أطفال، ففكرنا نعمل مشروع للأكل البيتي".

الأحلام لم تظل وردية، فاصطدمت الفتيات بالعراقيل فور أن نزلن إلى الشارع، بحسب "ندى": "جالنا إحباط رهيب، مرة وقفنا قدام جامعة خاصة، طلبوا لنا مدير الأمن، وخلونا نمشي، مرة تانية وقفنا قدام جامعة حكومية، البياعين اتخانقوا معانا، ومشّونا، بعدها وقفنا قدام جامعة حكومية تانية صاحب كشك اتخانق معانا".

أمام جامعة الأزهر، كان وضع "ندى" وشقيقاتها مختلفًا: "لقينا دعم كبير، الطلاب رحبوا بينا، والبياعين كانوا جدعان جداً وشجعونا، فقررنا مبدئياً يكون مكاننا هناك، بنروح أيام السبت والأحد والاثنين، وبنتمنى الناس تعرفنا، لحد ما نحقق حلمنا ونفتح مطعم".