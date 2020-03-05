ماذا تفعل عند ظهور بقع بيضاء على تربة الأصيص؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

هناك أسباب كثيرة لظهور البقع البيضاء على تربة الأصيص. ويقول تورستن هوبكن من رابطة البستنة "زد في جي" الألمانية إن البقع البيضاء غالبا ما تكون "إشارة على أن التربة بها نسبة عالية من السماد السيء".

ويقول هوبكن: "إذا كان بناء التربة ليس صحيحا والمادة العضوية ناعمة للغاية، فلا يمكن للمياه أن تنسل خلالها بشكل ملائم". وهذا يسبب تشبع التربة بالمياه الذي يتلف أغلب النباتات.

وينوه إلى أنه "في حال كانت النباتات معتادة على التربة الجافة فيمكن أن يستغرق الأمر ساعات قليلة (حتى تبدأ في المعاناة)". فعلى سبيل المثال الصبار سريع التأثر للغاية. كما أن الرائحة العفنة هي مؤشر أيضا على أن الجذور تحصل على قليل من الهواء.

إذن ماذا تفعل؟ يقول هوبكن ،أولا قم بإخراج النبات من الأصيص وتفقد جذوره بدقة، ويضيف "عادة ما تكفي نظرة واحدة كافية. فإذا كان لون جذور النبتة أسود أو رمادي داكن فهذا يعني أنها مريضة أو تلفت".

وتتسم الجذور الصحية باللون الأبيض. وفيما تتقدم في العمر يصبح لونها بنيا فاتحا. وحتى تظل النباتات صحية، يجب أن تحصل الجذور على ما يكفي من الهواء "لأن الأكسجين يشجع على النمو وامتصاص المغذيات وعملية الأيض للنبات" حسبما يقول هوبكن.

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وهذا يعني أنه يجب، أولا، ترك الجذور المندية حتى تجف. وفي درجات الحرارة الباردة يمكن أن يستغرق الأمر عدة أيام. ويقول هوبكن: "دع النبات في سلام خلال تلك الفترة.. وهذا ما يجده أغلب الأشخاص الشيء الأكثر صعوبة".

عندما تجف الجذور مجددا، يمكن إعادة النبات إلى الأصيص. وإذا لم يكن بناء التربة صحيحا –العلاقة بين القطع الدقيقة والمتوسطة والكبيرة- ضف بعض التربة الجديدة.

وإذا ما سارت الأمور على ما يرام وتم ري النبات وفق احتياجاته ومكانه، لابد أن تنتعش الجذور وتبدأ في النمو مجددا.

وإذا ما ظهرت البقع البيضاء والتربة جافة للغاية وليست رطبة، يمكن أن يشير هذا إلى تركيز عال للغاية للطباشير. ويقول هوبكن: "هذا يعني أن المياه صلبة وقيمة درجة الحموضة (بي إتش) ليست صحيحة".

وعلى المدى الطويل يمكن أن يعني هذا أن النبات سوف يصاب بالبقع الصفراء على أوراقه. وفي مثل هذه الحالات يفضل استخدام مياه رقيقة وقم بوضع النبات في تربة جديدة.