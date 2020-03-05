بشرى عن تاريخ عيد ميلادها الخاطئ: مستعجلين على إيه يا جماعة

علقت الفنانة بشرى على تاريخ عيد ميلادها المتداول عبر بعض المواقع، لتصفه بـ"الخاطئ"، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وذكرت بشرى معلقة على الصورة التي نشرتها ومدون عليها رقم خاطئ لعمرها: "بالنسبة للناس والويكيبيديا اللي مُصرين يكبروني بالعافية.. صحيح أن خبرتى في الحياة تعمل 72 مش بس 42 بس يا جماعة مستعجلين على إيه؟".

وتابعت بشرى في تعليقها: "ما إحنا كده كده رايحين رايحين وخصوصًا مع جنون الأوبئة اللي هبت علينا، بس يؤسفني إنى أبلغكم للمرة الألف إني مواليد الثمانينات والله ثمانينات ومحدش يقدر يكذب طول ما السجل المدني موجود.. وعمومًا سواء كنت امرأة ثلاثينية أو أربعينية أو حتى في سن السبعين فهفضل شحرورة في نفسي طول ما أنا عايشة.. بس خلاص وكل كمامة وأنتم طيبين".

وكانت الفنانة بشرى، مرت بأزمة صحية مؤخرًا، وتعرضت لضيق شديد في التنفس، ودخلت المستشفى.