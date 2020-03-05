أطعمة تعالج مرض الشوكة العظمية

يعاني البعض من الشوكة العظمية وهي عبارة رواسب الكالسيوم في أسفل عظمة الكعب التي تسبب نتوء، وغالبًا ما تحدث الشوكة العظمية للأشخاص الذين يعانون من التهاب اللفافة الأخمصية على الأقل، وغالباً ما تصيب الرياضيين أو أولئك الذين يقضون الكثير من الوقت على أقدامهم.

وتؤكد دكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، أن النظام الغذائي يلعب العديد من الأدوار المهمة في الصحة العامة ويمكن أن يؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم، حتى أقدامنا، لافتة إلى أن أهم شيء عند مصابي الشوكة العظمية هو عدم اكتساب المزيد من الوزن لتجنب الضغط على القدم وبالتالي يجب تجنب الأطعمة التي تزيد الوزن بشكل سريع وضرورة الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على حمض اليوريك ومادة البيورين، الموجودة في التونة والرنجة واللحوم والطيور والكبدة والرنجة.

وأوضحت "أبو الحجاج" لـ "هُن" أن الماغنيسيوم، يعد واحد من أهم المعادن لتشكيل العظام واستخدام الكالسيوم، ويمكن أن يساعد استهلاك المزيد من الأطعمة الغنية بالماغنيسيوم في توفير معادن إضافية للمساعدة في تحفيز آلام الكعب، وبعض هذه الأطعمة تشمل:

Advertisements

السبانخ، الكرنب، الأفوكادو، اللوز، حبوب السمسم، الموز، الكاجو، بذور الكتان، الذرة الحلوة، البازلاء، كريمة الحليب.

وقالت "الاستشاري" إن النظام الغذائي النباتي مفيد لأن جسمنا ينتج حمض أراكيدونيك أقل، وهو مادة التهابية، مقارنة مع نظام غذائي غير نباتي، ولكن نظرًا لأن اتباع نظام غذائي نباتي لا يناسب الجميع فمن الأسهل الالتزام بتناول كميات أقل من المواد الغذائية المكونة للحمض والمزيد من الأطعمة القلوية، فيجب تجنب أو تقليل الاستهلاك من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان، والأطعمة المصنعة، خاصة تلك التي تحتوي على السكر المكرر والدقيق الأبيض، ومادة الكافيين، والخضروات من عائلة الباذنجان مثل (الطماطم والبطاطا والباذنجان والفلفل)، وكذلك العصائر التي يوجد بها نسبة كبيرة من سكر الفركتوز كالمانجو والتين والمشمش والفراولة.

كما نصحت بعدم الإكثار من تناول البقوليات مثل الفول والفاصولياء والقرنبيط وكذلك المشروم والمياه الغازية، والابتعاد عن تناول المكسرات التي تؤدي لزيادة نسبة اليوريك في الدم وزيادة فرصة الإصابة بمرض الشوكة العظمية.

وتنصح "أبو الحجاج" كذلك مرضى الشوكة العظمية من زيادة استهلاكهم من الأطعمة الكاملة مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات الطازجة، والماء بحيث لا يقل عن 2 لتر في اليوم.