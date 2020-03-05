قدمت الشيف غادة جميل، طريقة عمل بطاطس بدبس الرمان، وذلك من خلال برنامجها "اتفضلوا عندنا" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الأطباق الجانبية التي يمكن تحضيرها في المنزل. مقادير بطاطس بدبس الرمان بطاطس شرائح دبس رمان زيت زيتون عصير ليمون صلصة طماطم كمون كزبرة ناشفة Advertisements فلفل أحمر حار مرقة دجاج ثوم ملح وفلفل طريقة عمل بطاطس بدبس الرمان يشوح الثوم في زيت الزيتون ثم يضاف عليه الكمون والكزبرة. تضاف عليها الصلصة ويضاف الماء المغلي والمرقة. ثم يضاف دبس الرمان ويتبل الخليط بالملح والفلفل. ويترك حتى تمام النضج ثم يضاف عصير الليمون والكزبرة الخضرا.

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