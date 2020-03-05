سلطة السلمون المدخن تعتبر طبقا جانبيا ممتازا إلى جانب أكلة السمك التقليدية، وهي بسيطة في مكوناتها، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل سلطة السلمون المدخن في البيت. المقادير سلمون مدخن. زيت زيتون. خبز توست. مايونيز. زبادي. ثوم. خل. عصير ليمون. Advertisements خيار. خس كابوتشا. شبت. ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير يحمص الخيز التوست في الفرن. يخلط الثوم مع الزبادي والشبت. يقطع الخيار شرائح والخس قطع صغيرة ثم يصب عليه خليط الزبادي. يدهن خبز التوست بالمايونيزوتوضع عليه شريحة خس ويرص في طبق التقديم. تلف شرائح السلمون المدخن كوردة وتوضع على الخس. يقدم السلمون مع خليط الخيار والخس مع شرائح التوست.

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