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طريقة عمل دونتس الدجاج

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يعتبر دونتس الدجاج، من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، وبخاصة الأطفال نظرًا لمذاقها الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعداده.

وإليك طريقة عمل دونتس الدجاج، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير دونتس الدجاج

صدور دجاج  

بصل ابيض   

مكعبات فصوص ثوم  

بهارات دجاج  

كزبرة  

بابريكا  

جوزة الطيب  

كمون  

بقدونس  

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بطاطس مسلوقة مهروسة  

بيضة  

ربع كوب بيضة  

زيت للقلي  

نصف كوب دقيق  

نصف كوب بقسماط 

طريقة تحضير دونتس الدجاج

- في الكبة تفرم صدور الدجاج مع البصل والثوم.

- تضاف الكزبرة والبابريكا وجوزة الطيب ثم تضاف البهارات.

- تفرم حتى تصبح مثل العجينة ثم تضاف عليها البطاطس المهروسة.

- يضاف الدقيق والنشا وبعد أن يصبح مثل العجينة تفرد في صينية مربعة مبطنة بورق من الزبدة ثم تترك في الثلاجة حتى تتماسك ثم تغمس في الدقيق.

- تقطع بقطاعة الدونتس ثم توضع تغمس في البيض ثم في البقسماط ثم تقلى في الزيت.

 

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